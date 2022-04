Love is in the air: La nueva serie turca que te enganchará

Las producciones turcas siguen ganando terreno, haciéndole competencia a las coreanas y colombianas, las cuales ocupan los primeros puestos de las plataformas de streaming.

Así lo ha hecho Love is in the air (El amor está en el aire), la serie turca que ha enganchado a más de una con su historia de comedia romántica.

¿De qué trata Love is in the air?

Love is in the Air narra la historia de Eda, quien planea terminar sus estudios como arquitecta en el extranjero hasta que se cruza en su camino el empresario Serkan Bolat. Ambos tendrán que hacer un trato para que ella se haga pasar por su prometida a cambio de financiar sus estudios. Dos largos meses en los que ambos pasarán del odio más profundo al amor verdadero.

“Eda Yıldız (Hande Erçel) es una joven vendedora de flores que se enfrenta a Serkan Bolat (Kerem Bürsin), un rico heredero, cuando la chica va a realizar sus estudios en el extranjero y pierde la beca por culpa de este. Bolat le propone un trato: Si acepta pasar dos meses con él como si fuese su prometida, le ayudará a pagar sus estudios. Eda Yıldız no acepta el trato por sus estudios, lo hace porque Serkan la culpa de haberlo avergonzado en público. Aunque al principio la relación no es buena, a medida que pasan los días cambia radicalmente”.

La serie nos daba a conocer a la actriz turca Hande Erçel, quien había aparecido con anterioridad en Hayat: Amor sin palabras y recibía el premio Turkey Youth Award a la Mejor Actriz en 2017.

Por su parte, Kerem Bürsin lograba el premio al mejor actor en el Seoul International Drama Awards en 2017 por Bu Sehir Arkandan Gelecek.

Love is in the air (El amor está en el aire), alcanzó tal notoriedad en su país que fue vendida a más de 45 países en todo el mundo y ahora se puede disfrutar en el servicio de streaming HBO Max, bajo el nombre ¿Será que es amor?.