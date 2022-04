“No estoy para que usted me juzgue”: Pancho Saavedra responde a crítica tras entrevista a Tonka Tomicic

Pancho Saavedra entrevistó hace unos días a Tonka Tomicic a través de un live en Instagram.

El periodista conversó con la animadora, luego de meses de silencio y alejada de las pantallas, tras estallar el Caso Relojes, en donde aparece involucrado su esposo Marco Antonio López, más conocido como Parived.

En la entrevista, Tomicic abordó diferentes temas, desde el mencionado caso, a sus deseos de convertirse en madre y si volvería a animar el Festival de Viña del Mar, apuntando además con quien le gustaría compartir escenario en la Quinta Vergara.

Pancho Saavedra respondió a crítica

La noche de ayer miércoles en tanto, el animador de Lugares que Hablan y Socios de la Parrilla conversó a través de la mencionada red social con María Luisa Godoy.

En medio de eso, el periodista respondió a una crítica de un usuario, sobre la entrevista que le efectuó a Tonka Tomicic.

“Pancho tuviste la oportunidad de la mejor entrevista y te la farreaste”, le escribieron.

“Yo te quiero dejar en claro algo, yo hago estos lives para conversar con mis amigos, yo no soy el conductor de Primer Plano. O sea, que te quede super claro. Que quede clarísimo que yo no voy a poner incomoda a una persona que esté conversando conmigo porque no estoy haciendo estos conversatorios para eso, así que, que les quede super claro y no me voy a referir más al tema como dicen por ahí”, respondió al respecto Saavedra, acorde a lo consignado por La Cuarta.

“Esta es mi casa, este canal de Instagram es mi casa, yo invito a quien quiero y yo entrevisto a quien a mi se me da la gana. Y se acabó, no le tengo que rendir cuentas a nadie, no estoy para que usted me juzgue, aquí son bienvenidos a mi fiesta y el que quiera, que pase y el que no, que siga de largo y se vaya”, señaló finalmente el periodista.