Adrien Brody: 10 películas en Netflix, Amazon, Star+ y HBO Max para ver en su cumpleaños

Este jueves 14 de abril cumple 49 años el actor Adrien Brody.

El intérprete estadounidense comenzó su carrera a fines de la década del ‘80 y en los noventa apareció en cintas como La delgada línea roja, Summer of Sam y Oxygen.

En el 2002 en tanto logró su gran papel en el mundo del cine en El Pianista, actuación que le valió el Oscar al mejor actor.

Posteriormente, apareció en cintas como The Village, King Kong, Hollywoodland, Depredadores y en varias producciones del director Wes Anderson.

Además, ha aparecido en series como Peaky Blinders, Succession, Chapelwaite, Houdini y actualmente en Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty.

Próximamente compartirá elenco con Saoirse Ronan y Sam Rockwell en la cinta See How They Run. También estará en Blonde, cinta que contará la vida de Marilyn Monroe y que será protagonizada por Ana de Armas. Además, volverá a ponerse bajos las órdenes de Wes Anderson en Asteroid City, junto a nombres como Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Bryan Cranston y Bill Murray.

En el día de su cumpleaños, te dejamos 10 películas de Adrien Brody para ver en Netflix, Amazon, Star+ y HBO Max

Diez películas de Adrien Brody

Regresiones de un hombre muerto (Amazon)

El veterano de la Guerra del Golfo Jack Starks regresa a su hogar en Vermont. Su intención es reanudar la vida que llevaba antes de la guerra, pero tras ser acusado de haber matado a un oficial de policía, cosa que no recuerda, es internado en una institución mental, donde se le aplica un controvertido tratamiento con drogas experimentales. Con Adrien Brody, Keira Knightley y Daniel Craig.

El experimento (Amazon)

Veinte hombres llegan a una cárcel ficticia buscando una forma de ganar dinero rápido. Deberán participar en un experimento sociológico en el que cada uno de ellos deberá interpretar un rol diferente. Los prisioneros deberán obedecer las órdenes y los guardias deberán hacerse respetar. Pero el experimento se empieza a descontrolar. Los guardias abusa de su poder y los presos intentan organizarse. Con Adrien Brody y Forest Whitaker.

Amores infieles (HBO Max)

Tres historias de amor y desamor que se desarrollan en tres ciudades distintas: Parías, Roma y Nueva York. Con Liam Neeson, Mila Kunis, Olivia Wilde, Adrien Brody, James Franco y Kim Basinger.

Bullet Head (Netflix)

Luego de ejecutar un osado robo, tres fugitivos se encierran en un almacén para ocultarse de la policía, pero pronto se encuentran con una amenaza mucho mayor. Con Adrien Brody, John Malkovich y Antonio Banderas.

King Kong (Amazon - Star+)

Cuando una actriz queda sin trabajo (Naomi Watts), conoce por accidente a un director de cine (Jack Black) que está desesperado por encontrar una intérprete para su nueva película, emprendiendo un viaje en barco hacia tierras desconocidas, acompañados además de un escritor (Adrien Brody).

El gran hotel Budapest (Star+)

El gran hotel Budapest cuenta las aventuras del legendario conserje Gustave H. y Zero Moustafa, el botones que se convierte en su amigo más cercano. Protagonizada por Ralph Fiennes y con un gran elenco, dirigido por Wes Anderson.

Viaje a Darjeeling (Star+)

Un año después de la muerte accidental de su padre, tres hermanos adictos a las drogas (que sufren de depresión cada uno) se reúnen para un viaje en tren por la India.

La crónica francesa (Star+)

Wes Anderson da vida a una selección de historias para la última edición de una revista estadounidense con una sede en una ciudad francesa ficticia del siglo XX.

Depredadores (Star+)

Royce es un mercenario que de mala gana lidera un grupo de guerreros de elite a una misteriosa misión en un planeta extraterrestre. Excepto por un deshonroso médico, todos son asesinos a sangre fría. Pero en cuanto empiezan a ser cazados sistemáticamente y eliminados por un inimaginable extraterrestre, de pronto se dan cuenta que ellos son la presa.

La delgada línea roja (Star+)

Casi al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, un pelotón de soldados estadounidenses se convierte en compañeros cercanos cuando se enfrentan a la feroz resistencia japonesa en una de las batallas más crueles en la isla de Guadalcanal.