Helhue Sukni sigue trabajando desde la clínica: “Cualquier lugar donde voy lo convierto en mi oficina”

Solamente hace algunos días se dio la noticia de que la abogada más conocida de la televisión, Helhue Sukni, tuvo que ser internada tras complicaciones respiratorias. Sin embargo, la profesional volvió a sus funciones mientras está en la Clínica Alemana.

En una entrevista al diario Las Últimas Noticias, Sukni dio detalles de lo sucedido: “El domingo y el lunes anduve con fiebre, escalofríos y dificultades respiratorias. Las noches las pasé horrible, no podía respirar, tuve que dormir sentada. Así que llegue al hospital el martes”, relató.

“Ando con antibióticos a la vena”, añadió.

A pesar de su delicado estado de salud, la “abogada de los narcos” se encuentra contestando mensajes, en su computador y hablando por teléfono con sus clientes. “Yo no me hago problema: cualquier lugar donde voy lo convierto en mi oficina. Incluso si me voy de vacaciones”.

“Acá en la habitación de la clínica hay una mesa, entonces también me fui a instalar con una silla y con este carrito con los remedios a la vena”.

En la misma línea, aclaró que ha realizado alegatos en la corte desde su nueva oficina en la clínica “yo estoy con bata de hospital, pero cuando he tenido que interactuar me pongo una blusa para pasar más piola”.

Helhue ha estado entre audiencias, videollamadas, juicios orales, entrevista con fiscales, pero sin que sus colegas se den cuenta. “Salgo del ánimo de enferma, me entretengo”, justifica.

“¿Sabes cuándo voy a descansar? Cuando me muera”, aclaró.