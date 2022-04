‘La pasión de Cristo’: Cómo y dónde ver completa esta película durante esta Semana Santa

Hasta ahora ‘La pasión de Cristo’ sigue siendo una de las películas que los fieles creyentes de Jesucristo no pueden pasar por alto, pues una de las tramas más reales y auténticas que muestran parte de los últimos días de este hombre que murió en la cruz para salvar a la humanidad.

Además, este es uno de los proyectos más ambiciosos, complejos, exitosos y hasta polémicos que dirigió el famoso actor Mel Gibson quien pese a contar con múltiples nominaciones en los Premios Oscar, no alcanzó ninguna estatuilla, pero sí el reconocimiento del público que aún recuerda y revive cada dolorosa escena interpretada magistralmente por Jim Caviezel y que en temporada de Semana Santa bien cabe repasar para honrar sus actos y palabras que reposan en cada página de La Biblia.

Es por eso que si quieres pasar un Viernes Santo en casa y disfrutando de las mejores producciones que muestren los mensajes religiosos, reflexivos y dispuesto a reafirmar la fe, no dudes en ver esta película que además fue grabada con los diálogos originales basados en las escrituras sagradas.

¿Cómo y dónde ver completa ‘La pasión de Cristo’?

Ahora bien si lo que deseas es saber cómo y dónde ver completa ‘La pasión de Cristo’ solo debes contar con una cuenta en Amazon Prime, que hasta ahora es la plataforma streaming que posee en su catálogo de entretenimiento esta historia que bien vale la pena volver a ver sobre todo en esta temporada de reconfirmación de la fe y que además permite unir a las familias que creen y honran la palabra de Dios.

Además, es pertinente recordar que esta producción fue de muy alta factura y cuidó a detalle cada momento, incluso hasta lo dialectos, pues incluyó diálogo en latín, arameo y hebreo, por lo que los conocedores de estas lecturas sagradas se regocijan en la pureza de la palabra de Cristo y cómo éste siempre estuvo dispuesto a transformar a través de sus nobles acciones.

Pero a pesar de ello, esta producción también recibió muchas críticas de parte de la iglesia católica quien calificó de violenta esta película que para muchos registra la realidad de un hombre que solo buscaba y defendía el bien por sobre todas las situaciones. Sin embargo, esto no fue impedimento para que ella lograra ser vista en múltiples lugares en los que sí fue recibida con beneplácito pues significó una mirada muy propicia para exaltar su legado y la fe que se tiene hacía Él.

Así que para esta Semana Santa no hay excusa y hasta ahora ‘La pasión de Cristo’ es y seguirá siendo un referente, pues es una de las historias más sensibles y que permite además reflexionar sobre temáticas como la lealtad, respeto y humildad. Estos mensajes o lecciones son los que han hecho que esta producción no pierda vigencia, sobre todo porque la humanidad ha atravesado por tantas adversidades mundiales y aún así no ha perdido la esperanza y la fe en la palabra de Jesús que está más presente que nunca.