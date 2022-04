“Me llama y me corta”: el ataque de celos de Betsy Camino a su exbailarín tras ser pareja de Camila Andrade

Durante la última jornada de “Aquí se baila”, el bailarín y actual compañero de Camila Andrade, Bastián Retamal, realizó una fuerte confesión con respecto a su expareja de programa Betsy Camino, comentando que se encontraría realizando escenas de celos por su nueva colega.

Todo comenzó cuando Sergio Lagos habló sobre los roces que se han ido generando entre los participantes de la antigua y nueva temporada del estelar de Canal 13, ya que durante su anterior edición salieron a la luz varios rumores de romance entre estos compañeros de baile.

“¿Qué opina Betsy Camino de tu nueva compañera? ¿Te ha dicho algo, te ha llamado?”, interrogó el animador.

“¿La verdad? Sí, está celosa. Cuando me llama, estoy en ensayo, ‘bebé, no te puedo contestar, estoy con Cami’, me corta, ni siquiera (dice) chao”, tiró sin pelos en la lengua Bastián Retamal.

“De hecho, me pidió que siguiéramos bailando y haciendo clases, pero yo creo que es de celosa”, complementó.

Sin embargo, su actual compañera de baile, Camila Andrade, quiso dar su opinión con respecto a la polémica: “Nos conocimos y le dije ‘bueno, tendremos que compartir hombre por tres semanas, no sé si te complica mucho’. A mí me enseñaron en el jardín a compartir, solidaridad ante todo”, recordó la modelo, quien concluyó el tema.