Molly Shannon reveló que el difunto protagonista de Arnold la acosó sexualmente al inicio de su carrera

Molly Shannon es considerada una de las mejores comediantes de Hollywood, luego de llegar al estrellato como parte del elenco de Saturday Night Live entre 1995 y 2001. Pero en sus inicios, a finales de los años 80, fue acosada sexualmente por un comediante que llegó a estar en el tope de la fama entre finales de los 70 y mediados de los 80: Gary Coleman.

Shannon conoció al protagonista de Arnold, (o Diff’rent Strokes, como fue conocida en Estados Unidos) cuando contrató a su mismo agente, quien le preguntó si quería que le presentara a Coleman en la suite de un hotel.

Una vez que llegaron a la suite, el agente “desapareció”, contó Shannon a The Howard Stern Show de SiriusXM.

El encuentro

La actriz, de 57 años, dijo que Coleman la invitó a sentarse en la cama y comenzó a hacerle cosquillas.

“Estaba tratando de ser cortés y esas cosas”, relató Shannon. “Soy una educada chica católica y virgen, así que ni siquiera estoy pensando en eso, soy ingenua sobre todo eso”, relató. “Estaba tratando de besarme y ponerse encima de mí, y yo estaba como, ‘Gary, detente’”.

“Así que lo empujaba. Luego me bajaba de la cama, luego él saltaba en la cama, saltaba, saltaba, saltaba, y me envolvía, luego lo arrojaba, luego él se puso encima de mí. Yo estaba como, ‘¡Gary, detente!’ pero supongo que debido a su tamaño no me sentí físicamente amenazada”.

Pese a su estatura de 1,42 metros, Shannon calificó a Coleman como “implacable” y dijo que la agarró de la pierna después de que ella se levantó para ir al baño.

“Tuve que echarlo a patadas”, agregó. “Luego voy a encerrarme en el baño y él mete la mano debajo de la puerta y dice: ‘¡Puedo verte!’”.

Hizo una advertencia a su agente

Shannon finalmente salió “corriendo” de la suite y le advirtió a su agente que vigilara a Coleman.

“Creo que probablemente fui muy educada”, dijo Shannon, quien también cuenta ese desafortunado encuentro en sus nuevas memorias ¡Hola, Molly!. “Desearía haberme defendido más”.

Coleman murió en 2010, a los 42 años, por una caída accidental.