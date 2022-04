Vasco Moulian revela detalles de su nueva vida: “Muy feliz de salirme de la TV para dedicarme a esto”

Vasco Moulian presentó hace unas semanas su renuncia en Zona de Estrellas, el programa de Zona Latina en donde era panelista.

Y en la actualidad, el actor se encuentra viviendo en una motorhome en la Ciudad Empresarial, tras dejar atrás su vida en Colina, con el objetivo de enfocarse en su proyecto teatral “El Extraordinario Tarzán”, el cual se presenta en una carpa de circo.

En conversación con La Hora, Moulian señaló que “más que una obra esto es un cambio potente de vida. Yo llevo 25 años viviendo en Colina, siempre con una onda de “mucho equipaje” y tomé la decisión de venirme para acá”.

En ese sentido, indicó que se siente en paz con su nueva vida, afirmando que “cuando uno decide cambiar de rubro te empiezan a querer más, porque yo antes era un hombre que tenía tiña, ya que hacía farándula y además honesta”.

“Renuncié a Zona de Estrellas y me vine para acá. Agradezco a mi señora y a mis hijos, porque entienden esta vida de circo”, expresó.

Su nueva vida

Sobre su nueva vida, Vasco Moulian señaló que vive en una casa rodante porque “uno tiene que estar acá a full, porque estamos ensayando constantemente”.

“Es muy bonito todo lo que he aprendido. No he aprendido sólo de circo, sino que también de vida. Aprendí a entender que a veces nos equivocamos, nos enojamos y la vida es tan simple”, aseveró.

En ese punto, resaltó que “vivo en una casa de 40 m², ¿y qué más quiero?. No quiero nada más. Aquí está todo lo que necesito. Vivir en un circo es para no creerla. Es muy lindo”.

“Estoy feliz de hacer vida de circo, siempre lo había soñado. Es un sueño que tenía desde pequeño, desde la obra El Libro de la Selva hace 25 años atrás”, agregó.

De igual manera, afirmó que “salí de un mundo terrible… todos los pelotudos que han tratado de quebrarme o desequilíbrame… es poco el daño que pueden hacerle a mi corazón, porque estoy muy feliz de salirme de televisión para dedicarme a esto”.

Finalmente, respecto a la obra de teatro, Moulian señaló que “Tarzán es un niño que crece en la selva y no es muy acogido al comienzo”. Eso sí, tiene un final feliz.

“A la obra le ha ido increíble. Comenzamos el viernes 1 de abril y estuvimos llenos los primeros días”, indicó, añadiendo que “las críticas han sido súper bonitas y nos han demostrado mucho cariño”.