Arturo Longton se sincera y revela por qué rechazó ir a programa de Julio César Rodríguez

Arturo Longton le realizó una particular confesión a Julio César Rodríguez, en medio de la emisión del programa Juega en Línea.

En el programa de redes sociales estuvieron, además de ellos dos, Pamela Díaz y Kike Acuña.

Y en dicha ocasión, el exchico reality le señaló lo siguiente al periodista: “El año pasado me llamaron para ir a tu programa y me querían pagar una cag... así que les dije que no, pero ahora sí quiero ir”.

Ante la confesión de Longton, el conductor de Pero Con Respeto indicó que “¿Les digo que te llamen? Yo les voy a decir”.

“Y ahora que estás más flaco”, agregó por su parte Pamela Díaz. Esto debido a que el exparticipante del reality La Granja bajó cinco kilos en diez días.

Al parecer el exchico reality estaría a pura proteína y ensalada. 👇https://t.co/dLPMPNAK8B — Publimetro (@PublimetroChile) April 14, 2022

“Sí, ahora que estoy menos vigente puedo ir. El año pasado estaba muy famoso, estaba más caro”, afirmó.

“Ahora bajé, estoy más barato ahora”, señaló finalmente Arturo Longton.

Revisa el programa Juega en Línea