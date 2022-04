En qué películas aparece Amber Heard, la actriz que se enfrenta a juicio contra Johnny Depp

La batalla legal entre Johnny Depp y su exesposa, Amber Heard, ha puesto en el ojo público a estos famosos que han destacado en diversas películas de gran éxito en público.

Aunque muchos han estado enfocados en los escándalos que rodearon al tormentoso matrimonio que vivieron Depp y Heard, los fanáticos de ambos artistas los admiran por la trayectoria que han tenido en la industria del entretenimiento.

Muchos recuerdan a Depp interpretando papeles icónicos de algunas de las cintas más exitosas de la historia del cine y es que este artista se ha ganado la fama de tener la capacidad de cambiar por completo su apariencia para cada uno de sus personajes.

Fue el Joven Manos de Tijera, Willy Wonka, El Sombrerero Loco, Gellert Grindelwald, Jack Sparrow y muchos otros personajes que los fanáticos admiran.

Pero no solo Depp ha tenido una trayectoria destacada, Amber Heard también se ha ganado el respeto de la industria cinematográfica con personajes diversos con los que ha demostrado su calidad como actriz.

Así han sido los destacados papeles de Amber Heard

Con tan solo 17 años, Amber Heard comenzó su camino en el medio artístico, pues se enfocó en buscar oportunidades como modelo en Nueva York.

Pronto, la joven se mudó a Los Ángeles para iniciar un camino como actriz, por lo que empezó a hacer algunos castings que dieron frutos muy rápido.

Su primer papel fue bastante pequeño en la serie Jack y Bobby, pero desde entonces no paró de crecer en el medio artístico.

Amber Heard en "Pineapple Express" Amber Heard en "Pineapple Express"

Tuvo pequeñas apariciones en Friday Night Lights, The Mountain, The O.C., Californication y su primer protagónco en Hidden Palms, la cual no tuvo mucho éxito y fue cancelada luego de pocos episodios.

Su primer papel relevante en el cine fue en Pineapple Express, junto a Seth Rogen y James Franco, el cual le dio mayor visibilidad en el medio.

Poco a poco empezó a crecer y tuvo participaciones cada vez más destacadas en producciones como Zombieland, The Informers, The Jonesses o Machete Kills.

Fue en 2011 cuando tuvo un protagónico junto a Nicolas Cage en Infierno al volante, lo que catapultó mucho más su carrera.

Heard apareció en cintas de gran éxito mundial como Machete Kills, Magic Mike XXL o La chica danesa.

Uno de los papeles más destacados de los últimos años es el de Mera, como parte del universo cinematográfico de DC y de cintas destacadas como es Aquaman.