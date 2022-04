Esta es la actriz de ‘Bridgerton’ que asistió al casting de ‘Stranger Things’

Tanto ‘Bridgerton’ como ‘Stranger Things’ han logrado posicionarse muy bien entre el público sobre todo juvenil, pues sus apuestas son muy actuales, auténticas, irreverentes hasta el punto de crear tendencias ante cada estreno de temporada.

Por eso, no es de extrañar que cada vez más sean quienes se sumen a verlas e incluso familiarizarse con ellas de forma tal que escojan hasta a sus personajes favoritos a quienes les siguen los pasos en todo momento. Por eso, recientemente se filtró una información que sorprendió a los fieles seguidores de ambas producciones. Y es que uno de los personajes más emblemáticos y que forma parte del elenco de la historia basada en las novelas de Julia Quinn logró audicionar sin resultados positivos para la creación de los hermanos Duffer.

Y es que el gusto por esta misterios y fabulosa trama no solo ha cautivado al público, sino también a estrellas como Nicola Coughlan quien pese a formar parte de la increíble producción de Netflix, quiso sumarse al elenco liderado por Millie Bobby Brown. Esto es algo que sorprendió gratamente a sus fans.

Actriz de ‘Bridgerton’ que asistió al casting de ‘Stranger Things’

Si bien la tercera temporada de ‘Stranger Things’ sumó a nuevos personajes y estrellas de la actuación, no fue sino hasta ahora que se conoció que la flamante actriz que interpreta a Penelope Featherington en ‘Bridgerton’ quien estuvo en el llamado a casting en el que por solo una mala suerte no logró encajar en el papel que le fue otorgado a Maya Hawke que a criterio de esta talentosa chica lo realiza muy bien en la serie y no dudó en elogiar su talento.

Incluso llegó a revelar que la actual protagonista de Coda, película ganadora del Oscar, Emilia Jones, también había asistido al mismo tiempo que ella, pero ninguna de las dos lograron obtener el papel que hoy ha sabido sacar adelante Hawke. Sin embargo, esto no fue impedimento para que ella siguiera su labor en una de las series románticas de época tan exitosa en la que incluso ella hace gala de su talento y carisma al interpretar también a la muy misteriosa escritora Lady Whistledown.

“Hice un casting para Stranger Things hace varios años. Audicioné para interpretar el papel de Robin en la tercera temporada de la serie. No es la primera vez que alguien cuenta que estuvo muy cerca de obtener el papel: ya lo había hecho Emilia Jones, protagonista de CODA, tiempo atrás. Maya Hawke lo obtuvo. Ella es mucho mejor de lo que yo hubiera sido”, reveló la chica a los medios de comunicación y así lo reseñó el portal Spoiler.

Con esto no solo demuestra su pasión por la actuación, sino también sus deseos de demostrar su versatilidad, esa con la que se ha ganado el cariño, respeto y admiración de un público que está siempre dispuesto a disfrutar de los roles más impactantes que hasta ahora ella ha mostrado en la plataforma streaming. Además, para los próximas entregas espera revelar muchos más secretos que todos desean conocer y con la que se sorprenderá la fiel audiencia de ‘Bridgerton’.