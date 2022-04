Hizo escándalo ebrio y su mamá ya no lo deja salir: Sergio Rojas habló sobre vergonzoso momento en el Hotel Sheraton

Hace solamente un par de días Sergio Rojas fue el protagonista de un vergonzoso escándalo en el Hotel Sheraton, en donde el personal de seguridad tuvo que sacarlo del recinto tras quitarse la ropa en estado de ebriedad. Por esta razón, el panelista de TV+ aclaró algunas cosas en pantalla, y comentó que su madre ya no lo deja ir a eventos.

“La casa real Lorca ha declarado que el príncipe Rojas no puede salir a eventos públicos y está absolutamente restringido por el momento”, comentó el comunicador en “Me Late Prime”.

“¿Tu familia te castigó?”, interrogó Andrés Caniulef.

“No, mi madre, que es como la reina Isabel”, destacó Sergio Rojas y enfatizó que solo serán los eventos públicos, no privados.

“Hasta nuevo aviso u ordenanza real”, finalizó.

Recordemos que el evento fue hace aproximadamente una semana, en donde los guardias tuvieron que controlar al animador de TV mientras estaba en un cumpleaños.

“Los guardias me dijeron ‘estás haciendo el loco’... Me dieron un café y todo. Estaba en un salón y yo me quedé dormido... tenía que despabilar...después llamé a mi familia”, comentó Rojas sobre el incidente en aquella ocasión.