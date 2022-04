Ya hay 2 eliminados: Amaya Forch y Rodrigo Villegas son los primeros en abandonar “Aquí se Baila”

Durante esta semana se emitió el primer capítulo de eliminación “Aquí se baila: Talento vs. Fama”, donde las 6 parejas de peor desempeño en los tres primeros capítulos se la jugaron bailando coreografías de onda disco para no estar entre las dos parejas que abandonarían hoy el programa. Sin embargo, el duelo final tuvo un desenlace inesperado.

Como explicó el animador Sergio Lagos, las parejas participantes serán evaluadas por el jurado compuesto por Neilas Katinas, Fran García-Huidobro y Karen Connolly con notas de 1 a 10, la nota de Karen secreta, y las peor evaluadas se enfrentarán en batallas finales en solitario con el fin de escoger a los dos peores parejas, que resultarán eliminadas del estelar.

Uno de los participantes que obtuvo una de las calificaciones más bajas fue Rodrigo Villegas junto a su compañera Anastasia Knyazeva, quienes bailaron “Daddy Cool”, de Boney M. Consultado por Sergio acerca de su reacción de desagrado al salir de su primera presentación del martes, Rodrigo explicó que fue de frustración. “Nos golpeó un poco la evaluación porque queríamos tener una retroalimentación, correcciones”, dijo.

Por su parte, Anastasia destacó el humor y la dedicación de Rodrigo en los ensayos, ya que eso ayuda a que se lleven bien y hagan cosas entretenidas en la coreografía.

La Fran señaló que Rodrigo tiene un gran oído musical, y que lo que le falta es seguridad y técnica. Cuando ella le preguntó por qué quedó cojeando, Rodrigo le confesó que le dio un tirón al inicio de la coreografía, pero siguió bailando igual. Además, confirmó que lo está pasando bien bailando y quiere retomar el baile y aprovechar el vuelito que el programa le da. Junto con decirle que su alegría se contagia y se agradece su actitud, la jurado le puso nota 6.

Por su parte, Karen opinó que Anastasia estuvo divina como siempre y que Rodrigo partió con el pie equivocado, pero se enchufó y estuvo bien coordinado, aunque no se vio que lo haya pasado bien bailando.

Finalmente, Neilas criticó que hubo demasiada preparación antes de las figuras y que faltó tener la misma energía desde el principio hasta el final, así que su nota fue un 5.

Tras terminar las evaluaciones, Rodrigo contó que el tirón que le dio lo sintió como “una explosión en la pierna”, y que le duele mucho, pero que igual terminó su baile. Tras el aplauso de todos, se fue cojeando a enfermería.

Para finalizar las presentaciones de ese día, Sergio invitó al escenario a Amaya Forch y su bailarín José Pérez. La actriz, aún con su bota de yeso, contó que el primer día quedó muy frustrada por su lesión, pero que ya está más tranquila y sólo preocupada de sanar y darle tiempo a su pie para sanar. Junto con mostrar cómo su bailarín la llevó en brazos a Urgencias tras su accidente, Amaya aclaró que esto significa que no va a poder seguir en el programa.

“Me muero de ganas de bailar, tenía una coreografía onda disco lista”, se lamentó la actriz, que con eso se convirtió de inmediato en la primera eliminada del programa. “Se salvaron chiquillos”, dijo a sus compañeros.

El duelo de eliminación

Ya terminadas las presentaciones, llegó el turno de revelar las notas de Karen, que le puso 5 a Rodrigo y un 4 para Catalina siendo estos los más bajos de la noche, por lo que fueron designados para jugarse la segunda eliminación de la noche en una nueva batalla final.

Primero, Catalina bailó 45 segundos de “La gasolina”, de Daddy Yankee. Luego, llegado el turno de Rodrigo, el comediante explicó que tras pasar por enfermería le dijeron que tiene una contractura en el gemelo. “Me encantó estar acá, pero también trabajo en otras cosas y creo que no voy a poder seguir. No puedo ser irresponsable. Me voy contento y feliz porque di todo lo que pude. Cumplí un sueño que tenía”, explicó el actor.

Entre lágrimas, Anastasia destacó el valor de Rodrigo al seguir con su presentación aunque lo tuvo que hacer lesionado. “Qué valor que tiene, es un deportista, es un luchador”, dijo emocionada y lo abrazó.

Con esto, los dos primeros eliminados de la segunda temporada de “Aquí se baila” fueron Amaya Forch y Rodrigo Villegas, en ambos casos producto de lesiones.

