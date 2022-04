Lucila Vit impacta al mostrar su tonificada figura a días de dar a luz

El año pasado Pampita llamó la atención al reaparecer en su trabajo televisivo pocos días después de haber tenido a su hija Ana. No sólo ocurrió porque no se tomó un postnatal prolongado, sino que por el hecho de que su figura no parecía haber pasado por una mayor transformación. Ahora, es Lucila Vit quien impacta al mostrar su tonificada figura apenas unos días después de dar a luz.

A saber, la modelo y personal trainer tuvo a su hija Agustina el 6 de abril. Es decir, hace menos de dos semanas. Aún así, las imágenes que compartió en redes sociales impresionan porque es difícil creer que haya estado embarazada hace tan poco tiempo.

Además, antes de mostrar cómo se ve hoy, la también influencer hizo un montaje de cómo fue cambiando su cuerpo mes a mes desde que quedó esperando a Agustina.

Para finalizar, publicó la imagen de ella y su hija en brazos, además de la frase “Luego del mes a mes de mi pancita con la Agus… llegó la foto más esperada”.