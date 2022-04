Anuel AA le tiró indirecta a Karol G y lo llaman “ridículo” por haberle rogado antes

Una de las relaciones más recordadas en el mundo del entretenimiento, especialmente en la música, es precisamente la de Karol G y Anuel, que duraron tres años felizmente enamorados, o eso era lo que dejaban ver en redes sociales. Sin embargo, las malas lenguas afirman que se separaron por una infidelidad por parte de puertorriqueño.

A pesar de no confirmarse la razón, las canciones que lanzó la colombiana por ese tiempo iban dirigidas a superar una ruptura luego de una decepción, además debemos decir que en ese momento Anuel no hacía más que rogarle para que volvieran, pero ella siempre se mantuvo bastante firme con la situación. La vida siguió, Karol G pensando en su carrera y Anuel se volvió a enamorar y ahora mismo se encuentra comprometido con la también cantante Yailin La Mas Viral, una relación que se ha vuelvo bastante polémica, no solo porque salió a la luz muy rápido, sino porque al parecer un tema que molesta a la pareja es la misma Karol G y a pesar de que Anuel le llegó de sorpresa a un concierto en Puerto Rico y subieron una foto a redes sociales lo más de amigos, ya la colombiana estaría vetada.

Ahora, luego de que los dos definitivamente se alejaron y Anuel está comprometido en defender a Yailin frente a los comentarios de los seguidores que la atacan y la comparan con la colombiana, publicó un comunicado en sus redes sociales afirmando que:

“Y eso que dicen que supuestamente soy yo el que estoy estancao en el pasado. YA NO ESTAMOS EN LOS TIEMPOS DE ANTES, YO NO SOY EL QUE ANDO DEDICANDO CANCIONES DESPUÉS DE TANTO TIEMPO, SUÉLTENME EN BANDA QUE A MI SIN COJONES ME TIENE. Y YA, ESA ES LA ÚNICA REACCIÓN MÍA QUE VAN A TENER, PIENSEN LO QUE SEA QUE QUIERAN PENSAR Y LO QUE SEA O LOS ESTÉN HACIENDO PENSAR”

Afirmó el puertorriqueño, luego de que Karol G cantara desde el corazón “Mamii” canción que al parecer esta más que hecha para él.

Pero a pesar de este comunicado, lo cierto es que terminó peor la cura que la enfermedad, ya que empezaron a criticarlo y recordarle las tantas veces que hizo el “ridículo” rogándole a la colombiana en varios conciertos que volvieran, así que a pesar de su indignación, terminó siendo más criticado que la misma presentación de la colombiana.