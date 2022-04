Cae aún más bajo: Anuel AA critica la presentación de Karol G en Coachella y demuestra su resentimiento hacia ella

Al cantante de reggaetón Anuel AA, le gusta seguir demostrando que no ha superado la relación de dos años que mantuvo con Karol G. Esta terminó hace un año y a la exitosa artista se le vio muy feliz desde que todo pasó.

Gracias a las tendencias que generó la presentación de la interprete de A Ella durante el primer fin de semana del festival Coachella, en Estados Unidos, AA no dudó en comentar en donde nadie lo ha llamado y quiso pronunciarse frente al show que realizó su ex pareja.

A pesar de que en este momento ostenta sobre su supuesto romance con Yailin La Mas Viral y afirma que es una relación completamente real y sólida. Igual, se nota a leguas que este aún no cierra su pasado con Karol, y vomitó su opinión en redes enviándole una indirecta a su exitosa ex pareja.

Esto, teniendo en cuenta que hace algunos meses, al puertorriqueño le daba por aparecerse de sorpresa en varias fechas de la gira de la artista colombiana. Ahí afirmaba que aun quería estar con ella, sabiendo que ya se encontraba derrochando su amor por Yailin, su nuevo romance, pero poco a poco se fue dando cuenta que para Carolina Giraldo, todo había llegado a su fin.

Esto ha provocado que el cantante de Hasta que Dios Diga se encuentre publicando varios videos con su nueva novia, e incluso protagonizaron un video musical juntos, que solo causó vergüenza entre las redes sociales.

Anuel AA se muestra bastante ofendido frente al viral show de Karol G

Por medio de unas historias subidas a su perfil de Instagram, se puede ver el resentimiento que tiene el hombre de 29 años en contra de la artista, expresando: “Yo me río, y después dicen que soy yo el que esta estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo, suéltenme en banda que a mi sin cojones me tiene. Y ya es la única reacción mía que van a tener”, escribió en sus stories de Instagram.

Emmanuel culminó su opinión sin vergüenza alguna delante de sus más de 27 millones de seguidores, afirmando: “Piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los están haciendo pensar. Si la gente supiera. Ahi tienen noticia para toda la semana”.

Ante esto, los fans y cibernautas han estallado en burlas y comentarios frente a los dolidos comentarios del boricua, donde no lo bajan de ‘ardido’, por las ovaciones que ha recibido el reciente trabajo de la colombiana. Varios usuarios se han pronunciado frente a las palabras del hombre diciendo: “Definitivamente la mejor decisión que pudo tomar Karol G fue no darle más oportunidades a Anuel”, “Karol G y Becky G partieron con esa presentación, con razón Anuel está tan mordido jajajajajaja”, entre muchas otras criticas hacia los comentarios del puertorriqueño.

Este es uno de los tantos usuarios que ha salido en defensa de la artista urbana, donde también se puede leer el ardido mensaje que le dejó su ex novio: