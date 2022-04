La millonaria cifra que recibió Johnny Depp por dejarle su puesto a Mads Mikkelsen en Animales Fantásticos

Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore finalmente ya llegó a los cines pese a todas las polémicas alrededor de la cinta, desde la confirmación de la relación homosexual entre dos de los protagonistas de la saga hasta el despido de Johnny Depp.

Ahora, el filme esta recibiendo críticas mixtas pero lo que si ha sido rotundamente positivo ha sido la interpretación de Mads Mikkelsen en el papel del villano Grindelwald, antiguo papel de Depp, a quien Warner Bros. pidió su renuncia para esta entrega.

¿Cuánto le pagaron a Depp para que abandonara el papel de Grindelwald?

Sin embargo, se conoció recientemente que las cosas no fueron tan sencillas. Luego de la secuela, Los crímenes de Grindelwald, la creadora de la saga y los spin-offs, J.K. Rowling, junto a Warner Bros. acordaron traer de vuelta al actor de Piratas del Caribe con un contrato pay-or-play, una clausula que garantiza que una de las partes pagará a la otra aún si esta última se libera del contrato y no se utilizan sus servicios. En este sentido, Johnny Depp aún así recibió 16 millones de dólares pese a no haber trabajado en la película.

Depp, que tan sólo había grabado una escena de Los secretos de Dumbledore, terminó sus relaciones laborales con Warner Bros. en 2020, luego de las alegaciones de su ex esposa de maltrato físico y abuso psicológico.

Otra gran casa productora que también aparto a Depp fue Disney, luego de que, según Indie Wire, una fuente cercana a la producción de Piratas del Caribe: La venganza de Salazar asegurara que Johnny Depp provocó el cese de grabaciones por dos semanas, después de que el actor ingiriera 8 pastillas de éxtasis y terminara con un corte pronunciado en el dedo, del cual Depp alega que fue su ex pareja, Amber Heard, la que provoco dicha lesión.