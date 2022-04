Rihanna y A$AP Rocky son vistos nuevamente tras rumores de separación

Rihanna ha estado en tendencia recientemente, y esta vez no es por su embarazo y sus looks de maternidad tan alternativos, sino que fuertes rumores indicaban que su novio, A$AP Rocky le habría sido infiel con una diseñadora a pocas semanas de dar a luz. Sin embargo, todo indica que solo eran chismes ya que la pareja fue vista recientemente en plan romántico.

Varios usuarios en Twitter difundieron la noticia de que el rapero habría estado involucrado con Amina Muaddi, una famosa diseñadora de zapatos. También se reportó que Rihanna había sido vista llorando desconsoladamente en un restaurante, sin la compañía de ASAP Rocky, pero la información no ha podido ser comprobada.

Pero de acuerdo con el portal TMZ, los rumores parecen ser falsos ya que una cámara captó la pareja saliendo del aeropuerto de Barbados, y en las tomas se pueden ver en plan romántico ya que aparecen muy juntos, hombro con hombro, y seguidamente cadera con cadera con Rihanna rodeada por el brazo del rapero.

Y a pesar que aún no hay una declaración oficial de parte RiRi o su novio, las reveladoras imágenes son prueba de que en efecto los rumores de su separación son solo eso.

Amina Muaddi también desmiente los rumores

Si bien Rihanna y Rocky A$AP no se han pronunciado oficialmente respecto a los rumores de infidelidad, la diseñadora de calzados quiso dejar las cosas claras y usó su cuenta de Instagram para enviar un contundente mensaje.

“Siempre he creído que una mentira infundada difundida en las redes sociales no merece ninguna respuesta o aclaración, especialmente una que es tan vil ... Inicialmente asumí que este chisme falso, fabricado con una intención tan maliciosa, no se tomaría en serio”, dijo Amina en una de sus historias.

Sin embargo, en las últimas 24 horas me han recordado que vivimos en una sociedad que es tan rápida para hablar sobre temas independientemente de la base fáctica y que nada está fuera de los límites. Ni siquiera durante lo que debería ser uno de los momentos más bellos y celebrados de la vida. Por lo tanto, tengo que hablar, ya que esto no solo está dirigido hacia mí, sino que está relacionado con personas por las que tengo una gran cantidad de respeto y afecto”, concluyó.

Captura de pantalla (TMZ)

Captura de pantalla (TMZ)