Daniela Vega no descarta llegar a la política en el futuro y aclara: “Soy artista, no activista”

La actriz Daniela Vega es una figura activa en redes sociales, siempre con opinión y definiciones, como las que entregó en la entrevista con revista Ya.

Respecto a esto, le consultaron sobre sus posibles intenciones de ingresar a la política. “No he dicho que no voy a entrar. Me parece que mi rol está bien definido y tengo una carrera que me mueve para continuar . Si tengo alguna inquietud o intención política en el futuro, no lo sé. No puedo descartarlo ”, dijo.

Precisó que en este momento está: “muy contenta con mis guiones, mis partituras, y mis poemas”.

Por otro lado, indicó que no se identifica como activista, a pesar del rol que su persona tiene para la comunidad transgénero en el país.

“El arte, al ser político y una forma de expresión que tiene que ver con la política, te ayuda a hacer un activismo. Por eso digo que soy artista, no activista. No voy al Congreso ni estoy involucrada en organizaciones del quehacer activista, aunque lo respeto muchísimo”, explicó.

La protagonista de “Una Mujer Fantástica” reconoció que en el pasado pudo tener un rol de “activista”, ya que ocupó la gran vitrina que tenía “para salir a decir lo que todo el mundo sabe”.