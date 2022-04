Hulk presenta a su primera hija con la sobrina de su ex esposa

El delantero de la selección brasileña Givanildo Vieira de Souza, conocido mundialmente como Hulk, está de celebración, aunque fuera de la cancha, luego del nacimiento de su cuarto hijo, una bebé que fue llamada Zaya.

“Bajo la bendición de Dios Padre Todopoderoso y de Nuestra Señora, nació nuestra pequeña Zaya”, escribió el goleador en sus redes sociales, presentando a su recién nacida. “Zaya significa: “iluminado”, “suerte”, “flor que florece”. Y ella realmente viene a traer luz e iluminar cada vez más nuestras vidas”.

Es su primera hija con su actual pareja, Camila Angelo, quien es sobrina de su ex esposa.

Relación polémica

El jugador, de 35 años, se separó de Iran Angelo de Souza, con quien tiene tres hijos, y empezó a salir con su sobrina en 2019, sellando su relación con su matrimonio en 2020.

El atacante del Atlético Mineiro quiso evitar mayores rumores y él mismo dio a conocer su relación a través de un comunicado.

“Hulk llamó por teléfono a los padres y al hermano de Camila para comentarles todo acerca de su relación con ella (...). El jugador y la joven comenzaron a salir en octubre y el propio futbolista fue quien hizo pública la información, porque no quería esconderse”, decía el comunicado. “Su posición es transparente y quiere evitar mentiras y comentarios maliciosos”.

Toda una novela

A pesar de ello su ex esposa no ha ocultado su dolor por esta relación.

“Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí”, dijo Iran Angelo de Souza a la prensa, luego del fin de un matrimonio de 12 años.

Hulk se defendió diciendo que no se había casado por amor, sino por presión, luego de dejar embarazada a su ex mujer.

“Empezamos a salir y en menos de un mes se quedó embarazada. Y yo dije: ‘No hay problema, me hago cargo’. Mi matrimonio no fue por amor, por pasión, nada”, expresó. “Fue un accidente, y yo como hombre asumí el control”.