Karol G y Anuel AA: Las polémicas que han surgido tras su separación

La relación de Karol G y Anuel fue las más popular en el género urbano en los últimos años. Los interpretes de Secreto no paraban de tener grandes muestras de amor hacia el otro, ya sea en presentaciones, videos musicales, o sus publicaciones personales en redes.

Pero, tras su separación, los cantantes trataron de mantener cierta animosidad por un tiempo, pese a los fuertes rumores de que Anuel le habría sido infiel a la colombiana con su actual novia, Yailin, aunque luego surgieron videos del rapero besándose con su ex pareja y mamá de su único hijo.

Sin embargo, hoy en día, los artistas del género urbano son un recuerdo amargo en la vida del otro y se han visto envueltos en varias polémicas tras su separación, como la más reciente, que Anuel lanzó indirectas para Karol G tras su presentación en Coachella. Aquí repasamos algunas de esas polémicas entre ambos:

Karol G se compra una moto en indirecta a Anuel

La artista colombiana lanzó una indirecta que los internautas no tardaron en notar luego de que, en la pasada Navidad, esta se comprara una moto. “Llegó mi regalito de Navidad. De mí para mí. Que chimba”, escribió Karol G en sus historias de Instagram, esto en “respuesta” a una publicación que Anuel haría con un auto de lujo, diciendo “Ya Santa no me trae regalos. Ahora yo soy Santa Claus”.

Se borran los tatuajes compartidos

Durante su apasionada relación, Karol y Anuel decidieron marcar sus pieles en honor al otro. Karol G se tatuó ‘Emmanuel’, que es el nombre verdadero del cantante de trap, y Anuel se hizo, entre otros, un tatuaje grande en su espalda de una foto que tenía la pareja donde se estaban besando.

Tras la ruptura, reportes empezaron a señalar que ambos artistas estarían borrándose los tatuajes, y luego se pudo notar que ya no los tenían. Luego, sin haber aprendido su lección, Anuel decidió hacerse tatuajes con su actual pareja, Yailin.

Los detalles a Karol G que Anuel repite con Yailin

Otra cosa que se ha notado es como el puertorriqueño parece estar repitiendo los mismos gestos de afecto que tuvo con la colombiana con su novia actual, la cantante conocida como Yailin ‘la más viral’ y con quien ya, también, estrenó una canción en conjunto con un video musical.

Desde obsequiarle autos lujosos hasta hacerle grandes arreglos con rosas en el Día de San Valentín, Anuel ha tenido los mismos detalles que con Karol G.