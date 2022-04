Kourtney Kardashian cumplió 43 años: así ha sido su transformación

Las celebraciones no cesan para Kourtney Kardashian, porque además del gran momento personal que vive al lado de Travis Barker, y profesional con el estreno de su reality familiar en Hulu, ahora llegó a los 43 años rodeada de sus seres queridos.

La mayor del clan de socialités no desaprovechó su día para rememorar todo el camino transcurrido a lo largo de sus cuatro décadas de vida a través de Instagram Stories, compartiendo los mensajes de felicitaciones de sus allegados cargados de fotos de su juventud.

Destacando además algunas más íntimas previas a que saltara a la fama en 2007, con 28 años, después de la filtración del video sexual de su hermana Kim y el show Keeping up with the Kardashians que comenzó a grabarse ese mismo año.

La transformación de Kourtney Kardashian

Una de las que la recordó con más cariño fue precisamente la matriarca, Kris Jenner, quien mediante sus redes sociales también regaló fotos de la tierna Kourtney en su niñez, dedicándole un emotivo mensaje. “Eres mi primer ángel y mi mejor amiga desde el momento el que naciste. Estoy orgullosa de la persona que eres”, escribió.

La primogénita del matrimonio de Kris con el abogado Robert Kardashian nació en Los Ángeles en 1979 y estudió artes escénicas. De hecho, fue la primera en aparecer en un reality show en su familia, debutando en 2005 en Filthy Rich: Cattle Drive.

Sin embargo, siempre ha estado en ella una fuerte vena empresarial. Comenzó abriendo tiendas de ropa para niños aprovechando la popularidad de su familia y luego se dedicó a la venta de ropa para mujeres, llamada Dash.

A partir de ahí ha colaborado con distintas marcas y hasta lanzó su propia página web, llamada Poosh, un portal de estilo de vida saludable personal y belleza. Actualmente tiene tres hijos producto de su relación con Scott Disick y está comprometida con el baterista de Blink-182.