El nuevo documental de Netflix que expone el racismo de una de las marcas de ropa más conocidas en el mundo

En medio de una semana complicada debido a una gran pérdida de suscriptores, Netflix ha lanzado un documental que está sorprendiendo a todos por la forma en la que ha dado detalles sobre una enorme polémica racial en torno a una de las marcas de ropa más conocidas del mundo y cómo esto ha afectado a millones.

El racismo dentro de la industria de la moda, el modelaje y la manufacturación de prendas es algo que se ha estado documentando desde hace varias décadas y mientras más pasa el tiempo, más crecen las preocupaciones al respecto. “White Hot: The Rise and Fall of Abercrombie” es un documental que explora justamente esto.

“White Hot: The Rise and Fall of Abercrombie” el documental de Netflix que destapa el racismo de la popular marca de ropa

En los Estados Unidos de finales de los 90 y principios de los 2000, Abercrombie & Fitch era una de las marcas con más peso dentro de la industria, marcando tendencias constantemente y siendo de las preferidas por los jóvenes de la época, pero, un escándalo racial haría caer a la marca al repudio mundial por sus políticas exclusivistas.

La marca fundada en los 1800 tuvo su mayor auge bajo el mando del CEO Michael Jeffries, quien una vez aseguró muy orgulloso “Mucha gente no pertenece ni pertenecerá a nuestra ropa”. El filme muestra el crecimiento de la marca en los 90 y como su catálogo se construyó en base al racismo.

También sigue la historia de muchos empleados que eran contratados por su apariencia más que por sus habilidades, llevando la marca el eventual colapso, que llegó a la corte suprema y acusaciones de abuso. Esta es una historia electrizante, llena de muchos momentos polémicos y que de seguro te mantendrá pegado a la pantalla de tu televisor.

