Jean Philippe confirma las sospechas y revela que volvió con Pamela Díaz: “Yo sé que para algunos puede ser difícil de entender”

Se acabaron los rumores y la separación duró menos que el rumor...Jean Philippe Cretton confirmó que regresó con Pamela Díaz.

El periodista se lo confirmó a Radio ADN, explicando que su relación está “en proceso”.

“Lo mejor que tenemos con Pame es que independiente a la relación en sí misma, a lo que pase o no pase, a lo difícil, lo fácil, tenemos una complicidad que trasciende a la misma relación”, explicó.

“Lo importante es que los dos seamos felices, juntos o separados… yo definiría que estamos en proceso, con un cariño que es heavy”, agregó el animador.

La reflexión

“Yo sé que para algunos puede ser difícil de entender. Como este ideario de que hay que terminar siempre no mirándose o que tiene que ver con algo malo. Creo que las relaciones humanas son complejas, las relaciones sentimentales son más complejas aún. Y hay que ser flexible para poder conversarlas y negociarlas”, sentenció.

El saludo de Jean Philippe a Pamela

Tras la presentación de este martes, de Pamela Díaz en “Aquí de Baila”, Jean Philippe sorprendió con un saludo a “La Fiera”.

“Recibí esta invitación para poder saludar a Pame, y no me puedo negar a eso porque siempre que tenga la oportunidad le voy a desear lo mejor”, dijo Cretton.

“Aplicar todos los esfuerzos posibles para que las cosas salgan. No me cabe duda de que esta no va a ser la excepción, y vas a dar el máximo para que cada coreografía salga lo mejor posible. Te mando un besote y no te caigas, por favor, no te caigas”, precisó.

Consultada por Sergio acerca de su estado sentimental actual con Cretton, Pamela replicó que fue un “rico regalo”, pero no va a hablar del tema. “Yo sé que a Jeanphi le cuesta esto, le mando un beso. Nos queremos mucho y siempre nos vamos a apoyar”, dijo.