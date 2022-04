Johnny Depp declaró el detalle por el que Amber Heard perdió la cabeza

Las vivencias del matrimonio entre Johnny Depp y Amber Heard siguen saliendo a relucir en medio del juicio que enfrentan por difamación.

Luego de subir al estrado, Depp ha hecho algunas revelaciones sobre su vida y algunos de sus peores momentos con la intérprete de Mera en Aquaman.

El actor aseguró que en un principio su relación era increíble y Amber una mujer muy cariñosa, sin embargo, algunas de sus posturas delataba su comportamiento psicótico.

El momento en el que Amber Heard perdió el control

El protagonista de ‘Piratas del Caribe’ contó a los jueces como Heard fue dando a conocer actitudes extrañas luego de que él rompiera uno de los rituales que tenían como pareja por llegar muy cansado y ella estar ocupada.

La actriz tenía como rutina darle una copa de vino y quitarle los zapatos tan pronto como llegara a casa. Sin embargo, un día llegó mientras ella estaba hablando por teléfono, por lo que se quitó las botas en lugar de esperar.

Después de años sin que nadie lo escuchara o creyera, sin darle una sola oportunidad de contar su versión de la historia, finalmente Johnny Depp hoy subió al estrado a declarar. pic.twitter.com/OlHkTjlGHA — Carlitos DM (@carlitosdm66) April 19, 2022

“Trabajé bastante y cuando volvía a casa del trabajo, entraba a la casa y ella me sentaba y me daba una copa de vino, me quitaba las botas y las dejaba a un lado”, dijo.

Asimismo, aseguró que al no haber experimentado tales atenciones se convirtió en una especie de rutina para ellos.

“Nunca he experimentado algo así en mi vida y se convirtió en algo regular, una especie de rutina. Una noche llegué a casa y ella estaba hablando por teléfono, me quité las botas, de repente la señorita Heard se acercó con esta mirada en su rostro, solo dijo ‘¿qué acabas de hacer? ¿Qué hiciste?’”, contó.

Ante su cara de desconcierto confiesa que le preguntó a qué se refería.

“Te quitaste las botas, sí, lo hice, estabas ocupada”, dijo que le dijo.

Ahí mismo, Heard le habría aclarado que ella era quien se encargaba de eso.

“No, no, no, ese es mi trabajo. Tú no haces eso, yo hago eso. Déjame traerte una copa de vino”, contó y explicaba lo visiblemente conmocionada o molesta que estaba su ex esposa porque había roto sus reglas de rutina.

Su comportamiento no pasó desapercibido para Johnny, quien después de eso comenzó a notar otras actitudes.

“Una vez que notas algo así, empiezas a notar otras cositas que salen. Luego, dentro de un año, un año y medio, se había convertido en otra persona, casi”, aseguró.