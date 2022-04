Grupo de WhatsApp meteorológico: Iván Torres, Michelle Adam y Eduardo Sáez se cooperan para dar el informe del tiempo

Mientras se encontraba dando el informe de esta fría jornada, Iván Torres realizó una interesante confesión en el “Buenos Días a Todos”, diciendo que existe un grupo de WhatsApp junto a Michelle Adam, Eduardo Sáez, Gianfranco Marcone, entre otros colegas, con el objetivo de ayudarse en el tema meteorológico.

“Tenemos un grupo gigantesco, están todos los meteorólogos, nos cooperamos. Prácticamente, todos están en ese WhatsApp. No sé si lo ubican, me está escribiendo Eduardo Sáez...”, relató.

Asimismo, aclaró que existe una gran relación tanto profesional como de amistad con el rostro de CHV: “Cuando no tengo un dato, porque se me olvidó o lo dejé en la casa, gentilmente me colabora o le colaboro”.

“Desde que se fue al otro canal, no le achunta, ni a tarro. Eso te pasa por irte, viste Eduardo”, tiró en tono de broma el animador del espacio de TVN, Gonzalo Ramírez.

Posteriormente, comentó su relación con la encargada del informe del tiempo en Mega, Michelle Adam, con quien compartió algunas pruebas de cámara y pilotos en el canal estatal. “Estuvimos juntos y después se fue a Canal 13″, declaró.