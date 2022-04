Hizo un llamado a Boric, criticó sueldos de rostros de TV y contó anécdota con Marcela Cubillos: mujer se descargó en el matinal de CHV

Durante esta mañana en el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, se vivió un inusual momento en un despacho en vivo en la comuna de Puente Alto, en donde Nataly se descargó con todo en contra de diferentes personas y autoridades.

“Veía que estaban hablando del sueldo y yo creo que este país tiene mucho dinero. Quiero decir que los sueldos no pueden ser de 400 mil, tienen que ser de 600 mil pesos. Somos un país exportador. Perdón, pero podríamos tener el cuerpo más maravilloso que las venezolanas”, expuso, lo que llamó la atención de JC Rodríguez y Monserrat Álvarez.

“A este país, a los grandes empresarios, les conviene tener gente extranjera, porque el chileno no va a trabajar por la plata que vive el extranjero. Por lo menos yo sé cuánto vale mi trabajo, porque yo antes me pegaba el pique de aquí de Puente Alto a Lo Barnechea y llegaba con la comida avinagrada”, añadió.

Posteriormente, planteó algunas interrogantes para las personas del estudio y los televidentes: “¿Por qué tengo que ir a trabajar tan lejos para ganar plata? ¿Por qué no puedo trabajar acá en mi comuna y estar cerca de mis hijas? ¿Por qué tanto sacrificio? ¡Paguen bien!”.

Asimismo, realizó un llamado al actual Jefe de Estado, sacando aplausos de las personas que se encontraban en el lugar. “Tiene que ponerse las pilas señor Boric y taparle la boca al gobierno anterior. Eso tiene que hacer”.

La madre de dos hijas contó que trabaja en Coaniquem y que busca “auspiciadores desde los 500 pesos. Es para una persona que no tiene. ¿Por qué el Estado no se hace cargo de eso? La Teletón la financiamos todos nosotros y la debiera financiar el Estado”, cuestionó.

“¿Por qué la gente tuvo que sacar plata de sus fondos? Porque el Estado no llegó a tiempo, porque este país tiene plata, pero le paga a un diputado... mira, por ejemplo, y no es por ofenderlos a ustedes porque a mí su programa me encanta, pero no puede ser que en este país puedan pagar a los conductores (de televisión) sueldos exacerbados, no se puede”, tiró Nataly.

Este comentario llamó la atención de Julio César, quien tuvo que responder a sus palabras: “Las personas que ganan más tienen que ponerse más a través de los impuestos, el problema está en que algunos no pagan, algunos evaden, hay empresas que tienen miles de utilidades y solo quieren pagar el sueldo mínimo. Entonces, por eso recojo tus palabras también”.

“En este país tienen que pagar bien e invertir. Yo voy a empezar un emprendimiento porque ya estoy cansada de trabajar y así estoy más cerca de mis hijas”, declaró.

Encuentro con Marcela Cubillos

Al final del despacho, Nataly contó una historia con la exministra de educación, “yo atendí a la Marcela Cubillos. Ojalá, señora Cubillos, se acuerde de mí. Cuando entraba a la tienda yo le decía ‘buenas tardes, señora, bienvenida’. ‘Voy a mirar’, me decía, no me dejaba ni siquiera saludarla y me tiraba su cargo encima”, declaró.

“Yo tenía que venir, bajo perfil, entraba al probador y le planchaba una camisa. Y después salía con mi mejor cara para atenderla. Después que la atendía bien, me daba las gracias”.

Finalmente, hizo una interesante reflexión: “Entonces uno dice por qué la gente te trata al ver como uno anda. ¿Por qué? Si acá somos todos iguales. Todos hacemos lo mismo. Mi mensaje es ese, por lo que me ha tocado vivir: creo que debe haber una fiscalización a los empresariados”, concluyó.