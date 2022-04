Kiss se despidió de Chile con explosivo y coreado espectáculo

Con lo mejor de su repertorio, Kiss se despidió de los cerca de 12 mil asistentes que llegaron la noche del miércoles al Movistar Arena y corearon las canciones de la banda estadounidense, que realiza su última gira mundial denominada “End of the Road World Tour”.

La banda norteamericana KISS se presenta por ultima vez en el Movistar Arena Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Con su maquillaje característico, Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer y Eric Singer dieron vida a una noche memorable, donde interpretaron éxitos como Shout It Out Loud, I Love It Loud, Lick it Up.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Además, los artistas dejaron varias postales para el recuerdo, con Simmons escupiendo sangre en God of Thunder o el público eufórico saltando y coreando I Was Made for Lovin’ You.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El cierre llegó con la inmortal Rock and Roll All Nite, donde la banda formada en 1973 dijo adiós a sus fans chilenos en una noche que difícilmente olvidarán. Ahora seguirán su gira por América Latina, donde nuestro país fue su primera parada.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Si bien su primera presentación fue el martes, el concierto de anoche se agotó antes y contó con el cariz de la despedida, con miles de fanáticos emocionados ante la agrupación liderada por Gene Simmons.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Mientras que el martes la banda Frank’s White Canvas había sido encargada de abrir la velada, en esta ocasión fue el turno del trío chileno Catoni de hacer el “teloneo” antes de que el grupo neoyorkino destara la euforia con una explosiva entrada, interpretando Detroit Rock City.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

La gira

La gira “End Of The Road” comenzó en enero de 2019, pero se retrasó producto de la pandemia. Chile fue el primer destino de la banda en Latinoamérica y sus próximas presentaciones serán en Argentina, Brasil, Perú y Colombia. Posteriormente continuarán en Europa y Australia para terminar, finalmente la gira y sus 49 años de éxitos en Estados Unidos, el 7 de octubre de 2022.