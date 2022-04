Los Simpson: episodios prohibidos y censurados, ¿cuáles fueron los motivos?

Los Simpson es una de las series más exitosas de la historia de la televisión, pero eso no ha servido para escapar de la tijera de los censores.

Son varios los capítulos prohibidos totalmente, o censurados parcialmente, de la historia de la familia favorita de Springfield.

Hacemos un repaso, gracias a los datos de Screen Rant, por varios de los episodios que no han sido emitidos en determinados países o que han sufrido cortes de frases o situaciones.

Papá está loco, episodio 36

Este capítulo, llamado en inglés Stark Raving Dad, es el que contó con Michael Jackson como invitado especial. Se emitió en 1991, pero para 2019 fue retirado de Disney Plus. El motivo: el documental Leaving Neverland, donde se detallaban los casos de agresiones sexuales infantiles del artista pop.

Cabo de miedosos, episodio 83

Bob Patiño amenaza a Bart desde la cárcel, y al salir lo persigue, generando varias situaciones terroríficas hasta que lo atrapan de nuevo. Lo prohibieron en Alemania por dos motivos: mostró violencia contra un niño y apareció un personaje con un uniforme de oficial de las SS, algo penado en el país. El episodio es de 1993.

La ciudad de Nueva York contra Homero, episodio 179

Lanzado en 1997, Homero debe ir a Nueva York a recuperar su auto, luego de una noche de borrachera con sus amigos. Luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el episodio fue prohibido por la Fox en Estados Unidos, por la presencia constante de las Torres Gemelas. Años después fue repuesto, pero algunas transmisiones eliminaron diatribas de Homero contra “los pendejos de la Torre Uno”.

Familia peligrosa, episodio 183

Homero compra una pistola para defender a su familia, luego de un motín en un partido de fútbol. Lanzado en 1997, los censores del Reino Unido lo prohibieron por los disturbios en el deporte y la descripción “positiva” que se hacía sobre las armas de fuego. También se editó una escena en la que Marge tira un arma.

Treinta minutos sobre Tokio, episodio 226

Los Simpson van a Japón, pero en la televisión del país se prohibió el capítulo, emitido en 1999. El motivo: escenas consideras ofensivas para la cultura local (la alusión a que queman gatos para la fábrica de Hello Kitty, una referencia a un episodio de Pokémon que generó efectos en la salud de los televidentes y Homero lanzando una tanga de sumo al Emperador). No está disponible en Disney Plus Japón. Hasta 2007 tampoco se emitió en Corea del Sur, por su conflictiva historia con Japón.

La pequeña mamá, episodio 236

Emitido en 2000 (primer capítulo del año), se prohibió en Japón por su trama secundaria sobre la lepra, que Homero y Bart creían que tenían. Era un tema delicado en el país.

La culpa es de Lisa, episodio 284

Los Simpson van a Brasil en este capítulo de 2002, ya que Lisa estaba apadrinando a un huérfano que luego reportaron como desaparecido. La mala imagen que dejaron del país llevó a la prohibición del capítulo en la nación durante años, hasta que en 2012 se mostró.

Un fin de semana con Burns, episodio 285

En este episodio de 2002 Homero se convierte en vicepresidente de la planta nuclear de Springfield tras haber consumido marihuana medicinal, que cambió su personalidad. Reino Unido prohibió inicialmente el capítulo por el tema de la droga, emitiéndolo poco después.

Aventura en China, episodio 347

Capítulo del año 2005, la familia viaja a China para que Selma adoptara un bebé: al final, el gobierno le quita la nena a la hermana de Marge. El episodio fue prohibido en China por las referencias al autoritarismo en el país. Tampoco se encuentra en Disney Plus Hong Kong.