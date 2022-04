Pancho Saavedra reveló quién será el padrino de su hija

Pancho Saavedra está todo un papá chocho y ahora dio un paso más...decidiendo quién será el padrino de su hija Laura.

En un live de Instagram, el animador conversó con Giancarlo Petaccia revelando la tierna decisión, junto a su pareja.

Cuando recordaba que en el programa “Socios por el mundo” se metió junto a Jorge Zabaleta, dentro de una tina con vino para celebrar su cumpleaños, indicó que “él es casi mi compadre. Está a punto de... Yo creo que va a ser el padrino de mi guagua”.

Petaccia le respondió sorprendido: “¿En serio? ¿Estás buscando padrino? ¡Felicidades! Tu vida va a cambiar para mucho mejor”.

La paternidad

A mediados de marzo, Pancho Saavedra reveló a través de su perfil de Instagram que había sido papá de una niña junto a su pareja, Jorge Uribe.

En conversación con Las Últimas Noticias, contó que ha tenido que acostumbrarse a darle leche cada tres horas a su pequeña Laura y reveló el sistema de turnos que mantiene con Jorge para levantarse en la noche, manteniendo una paternidad “compartida”.

En ese sentido, fue claro en declarar que levantarse de noche no implica una complejidad especial. “Dentro de un marco que es puro amor, creo que no hay cosas duras cuando eres papá. No hay cosas duras, hay que hacerlas, por eso uno toma la decisión de ser padre. Me da lo mismo si hay que levantarse, si hay que tener ojeras, me da lo mismo todo, uno está dispuesto a hacer lo que sea por un hijo”, explicó.