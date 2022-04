Patricia Maldonado barrió con Maite Orsini por encontrón con María Luisa Cordero: “Tonta, te voy a decir algo, tontita”

Como era de esperarse, Patricia Maldonado se refirió al tenso momento entre las diputadas María Luisa Cordero y Maite Orsini

En su programa de Youtube “Las Indomables”, partió diciendo que “me voy a dirigir directamente a Maite Orsini, tuvo una discusión con María Luisa Cordero. Quiero decirle amigas mías, no por el hecho de que María Luisa Cordero haya trabajado con nosotros, en nuestro café concert, yo tengo una gran admiración por ella porque es una mujer muy noble, muy decente... buena amiga, educada, culta, viajé con ella por tres años consecutivos y después seguimos trabajando”, señaló.

“Mientras estaba sesionando, Maite Orsini, que tiene pidulles en el trasero, andaba dando vuelta y es una falta de respeto mientras los demás están hablando… Cómo quiere usted que los jóvenes respeten si una diputada tiene esa forma de hablar o de dirigirse a otra diputada, y sobre todo, que quede claro, respetemos a los adultos mayores”, agregó.

[ Tenso encontrón entre diputadas Cordero y Orsini en sesión de la Cámara Baja ]

“Yo tengo la sensación de que esta chiquitilla o mujer, porque ya no es chiquilla, es viejota, ha zapateado hartas fondas, yo creo que a ella le gusta dar jugo, le gusta el show, se quedó pegada en el espectáculo, entonces ella sabe que diciendo cosas estúpidas va a aparecer en la prensa porque no aparece nunca, porque ella no tiene buenos proyectos”, arremetió la ex Mega.

“Nunca ha promulgado un proyecto decente, bueno, creativo, porque no le da la cabeza. Tonta, te voy a decir algo, tontita, el trans, la mujer que se hace un tratamiento para ser hombre obviamente que va a seguir menstruando porque nunca va a dejar de ser mujer, tontita” , señaló Paty Maldonado en contra de la comunidad.

“María Luisa, te mandamos un saludo y todo nuestro apoyo, nuestro cariño, porque eres una gran mujer”, dijo Maldonado.

El encontrón

Los parlamentarios discutían un proyecto ingresado por Orsini que sanciona el acoso sexual e incorpora la perspectiva de género en Bomberos. En el debate, la bancada del Partido Republicano anunció indicaciones que a la diputada de Revolución Democrática le pareció que cambiaba por completo su iniciativa.

Maite Orsini se acercó a otros parlamentarios para dialogar, mientras otros diputados hacían uso de la palabra, molestando a Cordero, quien se acercó a pedirle silencio y que volviera a su lugar. La diputada del Frente Amplio alegó estar “parlamentando”, a lo que María Luisa cordero respondió que no estaban en una “discoteca”. Lo anterior provocó el enojo de Orsini, quien se acercó a encarar a la diputada de la bancada RN.

“La diputada Orsini prácticamente me vino a encarar con ímpetu de darme una bofetada y tuteándome ‘y me estás tratando de mocosa’. No le dije nada más que si ella creía que esto era una discoteca. Yo como no conozco las reglas del juego, salvo las reglas del juego de seres humanos. Me dio susto. Porque venía absolutamente fuera de control. Y me acaba de tratar de vieja loca”, señaló María Luisa Cordero al pedir la palabra durante un punto de reglamento.