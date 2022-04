Periodista británico insulta al príncipe Harry por “hacer miserable” la vida de la reina Isabel

El periodista británico, Piers Morgan, atacó al príncipe Harry durante su primera aparición televisa, desde que abandonó el programa “Good Morning Britain” el año pasado tras decir que los Duques de Sussex habían destrozado la monarquía.

Y en su reaparición en la televisión, volvió a arremeter contra el segundo hijo de la princesa Diana al decir: “Has convertido la vida de la Reina en una miseria”. Cuestionando además los motivos por las que el príncipe Harry dejó Gran Bretaña.

“Es una afirmación ridícula decir que está protegiendo a la Reina de alguna manera, ¿en serio, hombre?”, y añadió: “Lo único que has hecho es volver la vida de la Reina en una miseria, dejaste el país, dejaste el pueblo británico, y ahora sales orgulloso diciendo que tienes una nueva vida en América, pues buena suerte para ti”.

Piers Morgan aceptó realizar una entrevista con la presentadora Lorraine Kelly, reapareciendo por primera vez en televisión desde marzo de 2021, para promocionar su nuevo programa de televisión.

Piers Morgan siguió arremetiendo contra los Duques de Sussex

Señaló que los motivos reales de su salida del programa “Good Morning Britain” el año pasado fue debido a que la televisora no le había dejado ninguna otra opción.

Debía disculparse por los comentarios que hizo sobre Meghan Markle o dejar el programa. “Creo que la mayoría de la gente comparte mi opinión sobre Meghan Markle, y hasta del propio príncipe Harry, cuyo comportamiento sigue siendo completamente deplorable”, expresó.

“Además, siguen siendo el Duque y la Duquesa de Sussex, puesto que esos títulos se los otorgó la Reina”, dijo enfadado, añadiendo que lo que están haciendo es crear una Familia Real rival, mientras se lucran bastante económicamente por ello.

Y siguió despotricando contra el príncipe Harry: “Lo único que haces es destrozar a la Familia Real; destrozas a tu hermano, destrozas a tu padre, destrozas a la monarquía y lo siento, pero la gente puede defender a la realeza”.

Asimismo, afirmó que en su programa seguirá compartiendo estas ideas muy “fuerte y claro”, pero aceptará a personas que vayan a opinar lo contrario. Ya que considera que todo el mundo tiene derecho en expresar su opinión.

“A mí me contrataron precisamente porque tengo opiniones fuertes”, y finalizó diciendo. “Me lo pasé muy bien en “Good Morning Britain”, me encantó triplicar los índices de audiencia, me encantó todo el escándalo y la diversión que tuvimos”.

