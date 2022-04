Conoce a qué se dedicaba Rauw Alejandro antes de llegar a la música

Rauw Alejandro tiene 29 años y está sonando fuertemente. Su ritmo es reguetón. Sus letras pueden ser más de lo mismo, más hablado que cantado, más gráfico que metafórico, predecible, con dislalia, pero en cuanto a ritmo, sin duda, transita otro nivel.

Ha de ser por eso y por su instinto para las buenas fusiones que astros de la música como Shakira le han puesto atención y le brindan un espaldarazo al trabajar con él.

Se trata del puertorriqueño Rauw, quien hizo mancuerna con la colombiana para lanzar, este viernes el tema ‘Te felicito’, un reguetón con fusión de funk.

Era deportista antes de dedicarse a la música

Muchos se preguntan cómo era la vida de Raúl Alejandro antes de convertirse en una estrella de la música urbana. Rauw reconoce que la música llegó después del deporte, ya que su pasión era el fútbol.

“Soy un ‘workaholic’...(término usado popularmente para definir a los adictos al trabajo) Me mantengo activo, voy al gimnasio y duermo lo más que puedo. Soy un ser humano que siempre he seguido mi intuición. Me dediqué muchos años al deporte, pero hubo un momento que la música me llamó y me alegro de no haberle dicho que no, porque, de pronto, de no haberle dado la oportunidad me hubiera quedado pendiente, como una espinita clavada. No me arrepiento, porque le di el 100 por ciento al deporte y lo sigo intentando con la música”, citó Vogue.

Luego de su primer éxito: Inevitable, en el año 2014, se ha tomado muy en serio de qué se trata el asunto de componer para gente de hoy y admite que su filosofía está en la formación. “He tenido la suerte de entender que una carrera es más sólida cuando se da de escalón en escalón, logro a logro. A mí no me pusieron de una vez en la boca de los lobos, sino que he ido ascendiendo paso por paso y con esfuerzo. En bueno que la fama y el dinero no te lleguen de golpe, sino que los veas de a poquito y cuando lo sudas de verdad”, expresó.

Reguetón, el “nuevo Pop”

Rauw dice que no es fácil abrirse camino en una industria tan competitiva, y aclara que este género urbano no será algo fugaz como se ha especulado.

“Ya sé que mucha gente todavía nos mira por encima del hombro, pero el reguetón es el nuevo Pop y su magia es que lo que expresamos, más o menos explícito, más o menos metafórico, expresa las calles de la ciudad. Y es muy rico rítmicamente y pegajoso melódicamente. Es muy difícil que alguien no reaccione a un beat de reguetón”.

El intérprete de “Todo de ti”, agregó que su música viene de su roce escuchando diversos ritmos. “La inspiración de Todo de ti, vino de un tema que se llama Close to You, de Dayglow, en una cuerda ochentera. Lo escuché cuando estaba conduciendo... Escucho mucho a gente como Dayglow o Bruno Mars cuando estoy conduciendo”, precisó. Tal parece que ha llegado su momento y está consciente de ello. Rauw llegó para quedarse.

