Películas en las que ha trabajado Sienna Miller, protagonista de ‘Anatomía de un escándalo’

Sienna Miller vuelve a la palestra con ‘Anatomía de un escándalo’ una producción en la que hace una vez más gala de su talento, de su dramatismo y de su forma tan natural de convencer a la audiencia a través de sus interpretaciones que resultan impecables.

Por eso, no es de extrañar que en este nuevo rol lograra sorprender a quienes ya la extrañaban frente a las pantallas en las que ha cautivado a la audiencia. Aquí no es la excepción, pues asume un personaje que está dispuesto a todo, pese a las adversidades que se atraviesan en su camino y que no le permiten tener un horizonte claro. Además, hace gala de su belleza, que a sus 40 años, se mantiene intacta y con ello logra enamorar a quienes desde siempre le han seguido los pasos en la industria del entretenimiento.

Por eso, si eres un conocedor de su carrera en la que despegó a través de participaciones en “Factory Girl”, “Stardust”, entre otros ambiciosos proyectos, entonces no debes perder de vista estos títulos en los que derrochó talento y demostró su versatilidad.

Películas de Sienna Miller, protagonista de ‘Anatomía de un escándalo’

Hasta ahora ‘Anatomía de un escándalo’ está llamada a ser una de las producciones en las que Sienna Miller ha destacado recientemente. Aquí deja claro que está más que dispuesta a seguir formando parte de importantes producciones en las que puede hacer gala de su innata capacidad para transmitir emociones, sensaciones y demás aspectos que le hagan confirmar su credibilidad en la industria del entretenimiento.

Pero, si eres un fiel seguidor de esta destacada actriz y modelo, no dudes en dar un vistazo a las demás series o películas en las que ha formado parte y le han permitido demostrar que es una de las mejores en su estilo. Éstas son ideales para armar un maratón de fin de semana con tus seres queridos:

El francotirador

Esta es una de las producciones en las que Miller hace gala de su histrionismo, pues ésta se basa en la novela titulada; “American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History” que fue escrita por Chris Kyle, protagonista de esta historia.

En ella se presentan una serie de conflictos inimaginables que le tocará asumir en medio de la Guerra de Irak en la que le toca enfrentar los más rudos enfrentamientos que le resultarán perturbadores e inolvidables en su vida. Aquí asume el papel de Taya Renae Kyle.

The Catcher Was a Spy

Esta película describe lo siguiente: “Moe Berg (Paul Rudd), un jugador de béisbol de primera categoría, mantiene una doble vida siendo a la vez un espía para el gobierno de los Estados Unidos. Durante los quince años en los que juega como profesional, es a la vez una parte fundamental de la OSS (Office of Strategic Services, la antigua CIA)”.

Aquí ella interpreta a Estella Huni, una mujer también dispuesta a todo y que ayuda a desenmascarar a quienes quieren hacerle daño. En esta producción hace una participación muy significativa y dramática.