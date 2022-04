“Ridicula”: Insultan a Karol G por hablar en portugués

Ahora mismo Karol G se posiciona como una de las artistas latinas más importantes del momento, y debemos decir que para muchos, la reina de la música en Colombia, pues su presentación en el Festival fue una de las más aclamadas, teniendo en cuenta que en los 50 minutos que estuvo en el escenario, no solamente cantó sus éxitos, sino que de hecho le hizo homenaje a varios artistas latinos que han marcado la historia: Selena Quintanilla, Daddy Yankee, J Balvin, Shakira, entre otros artistas que se sintieron tremendamente orgullosos del acto de la colombiana.

A pesar de que la bichota fue tendencia varios días en redes sociales luego de su presentación, hay otros que al parecer no la quieren mucho ni les cae bien, pues Karol G ha estado un poco alejada de las redes sociales estos días, sin embargo, hace poco salió en una historia afirmando que se encuentra demasiado feliz por todo el amor que esta recibiendo por su nueva música y por la presentación de nivel, sin embargo, esta vez decidió hacerlo en portugués “que provenza sale hoje, estou muito feliz. Gracias por todo el amor, Besos. Nos Vemos En Breve” afirmó la colombiana y varios estuvieron de acuerdo con que este portuñol se le escuchaba sensacional:

“Jajaja ese portugués mezclado con su acento paisa suena muy bien parce” “Que ternura” fueron algunos comentarios de fanáticos que definitivamente la quieren mucho.

Sin embargo, no todo fue bueno y de hecho insinuaron que Karol G era una persona poco estudiada “Ahí se nota que le están diciendo que decir, esa mujer se ve que no coge un libro” “¿Por qué siempre está siendo esa cara de pucheros?” “Ridicula” fueron otros que definitivamente no les gustó para nada el video ni que intentara hablar en otro idioma, ¿qué les pareció a ustedes?