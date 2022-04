Marlen Olivari relevó los motivos de su salida de “Morandé con Compañía”: “Había mucho cansancio”

Marlen Olivari siempre ha sido bastante activa con sus seguidores en redes sociales, con los cuales no oculta ningún aspecto de su vida cotidiana. Sin embargo, volvió a la palestra luego de hablar de su pasado en el programa de Mega, “Morandé con Compañía”.

Todo partió en una entrevista en el programa “Más Vivi que nunca”, en donde recordó su trayectoria en la televisión.

“Llevaba 10 años trabajando de las 2 de la tarde a las 2 de la mañana. Además, hay que considerar que íbamos en vivo, como estelar. Había un desgaste enorme y yo me iba a regiones, a los eventos… Llegó un punto en que no me daba el tiempo y había mucho cansancio”, empezó a relatar.

“Me he adaptado siempre a los formatos donde estoy. Soy muy versátil”, agregó.

Su paso por Chilevisión

Al mismo tiempo, habló sobre su aparición más reciente en la pantalla chica en el programa de CHV, “El Discípulo del Chef”, en donde llegó bastante lejos en la competencia.

“La gente ve el programa y creen que uno lloraba o vivía toda esa emoción en dos horas, no más. Y claro, uno se emociona con cosas que en la casa no lo haría, pero es que no saben que eran 12 horas de grabación”, detalló.

“Es harta la tensión que hay, pero una lo pasa bien (...) Entre los ingresos y los repechajes, pasó mucha gente por ahí, y haber quedado en el número 6 fue súper bueno, sobre todo considerando que llegué sin mucha expectativa”, explicó.

Sin embargo, su pequeño hijo de 10 años le reclamó por sus extensas jornadas laborales.

Finalmente, contó que “hay amigas que son chef y me han propuesto hacer cosas en conjunto. Hay que analizar algunos proyectos a futuro. Igual es fácil trabajar conmigo porque me llevo bien con todo el mundo y me adapto”, dejando abierta la puerta para un posible proyecto culinario.