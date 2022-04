Raquel Argandoña confesó que tuvo algunos problemas con Paty Maldonado por dinero: “No nos hablábamos”

Es de conocimiento en el mundo de la farándula que la amistad entre Raquel Argandoña y Paty Maldonado ha tenido buenos y malos momentos. Si bien ya son años de esta relación, aún quedan recuerdos de algunos conflictos, y la panelista de “Zona de Estrellas” no dudo en mencionar una traición que la marcó hasta el día de hoy

Según las palabras de la “Quintrala”, este problema habría sido por razones económicas, en donde Raquel pidió un aumento de sueldo a espaldas de Maldonado mientras trabajaban en el mismo programa de radio.

“Una vez la Pata se enojó mucho conmigo porque yo actué mal. Ella me llevó a un programa de radio que fue un éxito y a mi me pagaban bien, pero un día me hinchó tanto que yo renuncié a Gustavo Hasbún que era nuestro director”, recordó.

A pesar de eso, la desvinculación del espacio no fue posible por compromisos comerciales, por lo que la excomunicadora de Canal 13 decidió pedir un aumento a escondidas de su amiga.

“Me sentía con un cargo de conciencia”, aclaró.

Sin embargo, decidió no confesar ante Maldonado, lo que terminó mal. La expanelista de Mega se enteró por otras personas, ya que “alguien le sopló” la acción que quería realizar Raquel.

“Yo asumo, eso fue muy mal actuar mío. Fue muy feo, después seguimos (en la radio) y no nos hablábamos”, concluyó.