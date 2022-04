“Tiene un grave desequilibrio espiritual”: experta colombiana en brujería da extraña teoría sobre los ojos de Amber Heard

Desde que han salido a la luz detalles sobre los abusos de Amber Heard hacia Johnny Depp, la actriz no es precisamente la más apreciada en redes sociales. Muchos la han acusado hasta de psicópata por imitar los looks de su ex marido en juicio, así como de manipular a los testigos y por supuesto, a la opinión pública por años al inventar las pruebas.

Hasta la han comparado con la infame Amy Dunne (personificada por Rosamund Pike) del libro y la película “Gone Girl”, al fabricar todo un tropo para arruinar la vida de su esposo. Pero los expertos en ocultismo que son populares en redes sociales, al menos en Latinoamérica, tienen otras explicaciones algo más interesantes.

La mirada Sanpaku

Este es el caso de la famosa tuitera Kelly Towers, quien ha explicado que la forma de los ojos de la actriz revelaría que tiene problemas psíquicos y espirituales.

La experta dice que la actriz presenta la mirada Sanpaku, que “ se refiere al blanco arriba o debajo del iris, cuando la persona mira directamente delante de sí. Esto siempre es un indicativo de que hay un estado de grave desequilibrio físico y espiritual”, explica, mostrando fotos de la actriz en sus comienzos junto a Oscar Isaac y luego en Aquaman.

Amber Heard presenta la mirada Sanpaku, que se refiere al blanco arriba o debajo del iris, cuando la persona mira directamente delante de sí. Esto siempre es un indicativo de que hay un estado de grave desequilibrio físico y espiritual. pic.twitter.com/FSgfxtlfrX — Kelly Towerss 💫 (@KellyAfterDarkk) April 22, 2022

Asimismo, complementa con referencias culturales el significado de esta mirada. “El maestro Stanley Kubrick lo empleaba en sus protagonistas para enfatizar el desequilibrio mental que estos presentaban. También Sir Anthony Hopkins lo empleó para interpretar a Hannibal Lecter (Este papel le hizo merecedor del Oscar).”

El maestro Stanley Kubrick lo empleaba en sus protagonistas para enfatizar el desequilibrio mental que estos presentaban. También Sir Anthony Hopkins lo empleó para interpretar a Hannibal Lecter (Este papel le hizo merecedor del Oscar). pic.twitter.com/rvxLl1GYXf — Kelly Towerss 💫 (@KellyAfterDarkk) April 23, 2022

La mirada Sanpaku en la historia

Según informa Wikipedia, en la tradición médica china de la lectura facial, cuando la parte blanca del ojo está visible deabajo del iris, esto se asocia a un desequilibrio físico del cuerpo y se ve en adictos. Pero si la parte superior de la parte esclerótica (la parte blanca del ojo) queda visible, este es un individuo con alteracioens psicóticas. Asimismo, se cree que estas personas atraen stuaciones violentas.

De hecho, se cita a George Ohsawa como quen predijo el asesinato de Kennedy, indirectamente, por tener esta mirada. También se ha asociado con celebridades que han sufrido muertes trágicas, como Lincoln, Marilyn Monroe y James Dean. En 1965 el mismo doctor escribía en “Todos somos Sanpaku” que era muy marcada la fijación hacia los ojos para buscar cualquier señal del individuo en estado de corrupción. “ La condición de sanpaku es una advertencia, una señal de la naturaleza, de que la vida del sujeto está amenazada por un temprano final trágico”, expresó, citado este por Wikipedia.

Por supuesto, en Occidente hay escepticismo, ya que no hay pruebas científicas sobre esta condición en ningún artícuo científico y lo que ha dicho Ohsawa ha sido desacreditado. Ahora bien, si se habla de la cultura popular, esta referencia ha salido en la discografía de John Lennon y también en varios manga populares como Naruto y Dragon Ball.