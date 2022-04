“Yo cobro en un show, lo que tu cobras en 500 bodas”: Arcángel le tira a cantante que apoya a Nicolás Maduro

El exponente urbano puertorriqueño, Austin Santos mejor conocido como “Arcángel” le tiró duro a un cantante venezolano que apoya el gobierno del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y que criticó al boricua por decir que no cantaría en el país hasta que cambie de gobierno.

Arcángel respondió al cantante venezolano, Omar Enrique, luego que el artista cercano al chavismo lo atacara por negarse a dar un concierto en Venezuela.

Luego de que ‘Arca’, mediante un video, hiciera públicas unas declaraciones explicando las razones del por qué no daría una gira en el país Bolivariano, Enrique lo atacó mediante un video, diciéndole: “Da pena ajena que grabes eso ¿Sabes quién está aquí? DJ Luian, que es tu compadre, va cantar con Eladio Carrión, Neutro, Noriel. Nadie aquí en Venezuela quiere que tú vengas, porque no eres nadie”.

Hice tendencia a @ArcangelPrrra en Venezuela, soy el nuevo influencer urbano del país 😎



Hay otras personas que no van a venir a Venezuela hasta que caiga Maduro, pero ellas no vienen porque están exiliados y si regresan los encarcelan.



Ellos también deben ser tendencia. https://t.co/RtHZOjnfaK — Luis Serrano (@akaLuisSerrano) April 20, 2022

También tildó al puertorriqueño de “estúpido” y “ridículo” porque en el mismo clip pidió a promotores venezolanos que no lo llamen ni lo busquen mientras el ‘chavismo’ siga en el poder.

A raíz de esto, ‘La Maravilla’ no se quedó callado y arremetió con fuerza contra Omar Enrique. El boricua como respuesta increpó al cantante de merengue, diciéndole: “¿Ese fue el que dijo que yo no estoy ni entre los 20 reconocidos reguetoneros? Yo no estoy entre los 20, yo estoy entre los mejores de la historia”.

También agregó: “Cobro por un show lo que seguro tú tienes que hacer en 500 bodas, 400 baby showers y ‘dieci’ tantos mil quinceaños para llegarle a un cheque mío”

Esta es la visión que tiene el chavismo del poder, permanecer allí eternamente.



¿Y si nadie está pendiente de Arcangel, nadie lo conoce y no saben de él, por qué les dolió? https://t.co/XlSWP4J6Ot — Luis Serrano (@akaLuisSerrano) April 22, 2022

¿Quién es Omar Enrique?

El cantautor venezolano proveniente de Maracaibo se dio a conocer por primera vez en el mundo musical en 1994. El artista empezó paseándose por diversos géneros como gaitas, salsa, pop y merengue, sin imaginar que este último sería el motivo que lo llevaría a la fama.

Cercano al chavismo, su estilo y fusión de ritmos tropicales, le han permitido ocupar los primeros lugares de la cartelera nacional de su país. También se ha hecho merecedor de varios discos de Oro, Plata y Platino, logrando el reconocimiento internacional.

En 25 años de carrera, ha trabajado incansablemente por el éxito en base al merengue, logrando convertirse en un referente de este ritmo entre Venezuela y Colombia, desde hace varios años.