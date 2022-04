Estos son algunos retiros que hará Netflix por lo que resta de abril 2022

‘Zombieland’, así como una gran cantidad de producciones se despiden de Netflix en lo que queda de este mes de abril de 2022. Este es uno de los anuncios que pone a temblar a los amantes de las series y películas que este servicio streaming ofrece, pues después de un buen tiempo hay títulos que se despiden para siempre.

Esto se debe al estudio mensual que hace la plataforma y que le permite ir renovando el catálogo de entretenimiento que cada vez más está impactante, variado y dispuesto para complacer a todos sus suscriptores que siempre están en la búsqueda de novedades. Pero también hay tramas que debido al poco impacto que generaron en la audiencia son retirados a fin de dar paso a las que sí podrían estar funcionando bien en todos los países.

Por eso si eres un amante de y deseas saber qué es lo que pasará en la segunda mitad de este mes, no dudes en mirar este listado que anuncia la desincorporación de varios títulos que ya deben caducar por completo.

Retiros que hará Netflix por lo que resta de abril 2022

A inicios de abril de 2022 se pudo apreciar cómo películas como: “Shrek”, “Megamente”, “Vecinos Invasores”, “Kung Fu Panda”, “Madagascar”, entre otras de tus favoritas dijeron adiós a Netflix. Sin embargo, eso no fue impedimento para que continuaras disfrutando de una gran cantidad de títulos que siguen siendo inolvidables y hasta se han convertido en todo un clásico, debido al paso del tiempo y su vigencia en la industria.

Sin embargo, también hay novedades en historias originales y más actuales que han dado aún más credibilidad y calidad a la plataforma streaming que siempre se está reinventando con la finalidad de ofrecer momentos auténticos. Por eso, para que no te quedes sin revivir los mejores momentos a través de tus historias favoritas te presentamos las series y películas que serán eliminadas en lo que queda del mes de abril 2022.

Street Fighter II: V

Esta es una de las producciones más emblemáticas del anime y ahora el servicio streaming, pues por años ha entretenido a los amantes del género de la acción, pero más concretamente a los de las artes marciales. Y es que esta serie se centra en la vida de dos jóvenes que han entregado su vida a esta disciplina y a través de ella han logrado derrotar a las más duras batallas, pero lo mejor o peor está por llegar cuando les toque enfrentar a uno de sus más rudos adversarios.

Es ideal para maratonear y revivir las más duras batallas. Hasta el 24 de abril podrás disfrutar de ella.

También se eliminarán:

22 de abril:

- La trampa inesperada

23 de abril:

- Pablo

24 de abril:

- Street Fighter II: V

25 de abril:

- Dear Zindagi

28 de abril:

- Jumping Girl

- What in the World Happened?

- President

- Beynelmilel

- Bir Baba Hindu

- Cinar Agaci

- Eksi Elmalar

- Gorumce

- Istambul Kirmizisi

- Neseli Hayat

- Kucuk Esnaf

- Organize Isler

29 de abril:

- Love Is War

- Tjovitjo

30 de abril:

- Angel Devil

- K.O. 3an Guo

- K.O. Return

- K.O. One Re-act

- The Outsiders

Zombieland

La sinopsis describe los siguiente: “La población mundial ha sido infectada con un virus que les ha convertido en zombis. Son pocos los humanos que no han sido infectados, entre ellos, Colombus (Jesse Eisenberg), un estudiante de la Universidad de Texas. Columbus desea volver a su ciudad natal con la esperanza de encontrar a sus padres vivos aún”.