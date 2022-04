Ex Axé Bahía recordó a su hermano fallecido con emotivo mensaje: “Siempre estaremos juntos”

En un extenso mensaje escrito en portugués en su cuenta de Instagram, el ex integrante del grupo brasileño Axe Bahía Jociney Barbosa, recordó a su querido hermano Jefferson, quien se suicidó el año 2016, tras lanzarse de un edificio en Santiago centro.

El bailarín le dedicó emotivas palabras en su cuenta @jocineybarbosaoficial.

“Y van 6 años sin ti aquí, mi hermano. Digo esto porque sé que siempre estaremos juntos. Estás allá arriba al lado de Dios Padre y nosotros aquí en la lucha como siempre”, compartió.

El exintegrante de Maekano dijo que “he pasado por muchas cosas y debes saberlo bien. Cambios, nuevos caminos, no dejar de lado nuestras metas, separación, proyectos en marcha, otros sin salir del lugar o mejor sobre el papel. Creo que necesito tu consejo”.

[ Muere integrante de Axe Bahía tras caer de edificio en Santiago Centro ]

Además, agregó que “hace unos días soñé contigo, y ahí estábamos, preocupados por no haber ensayado y varios shows por hacer. Cuando me desperté y me di cuenta de que estabas en mi sueño, me entristeció no haber disfrutado más ese momento”, expresó.

“Eso nunca cambiará. Obviamente, haría cualquier cosa para que estés aquí. Descansa en paz, mi hermano”, finalizó Jociney recibiendo diversos mensajes de apoyo.

Qué linda foto ❤️ rominasaezoficial

Querido Jef no sabes como se te extraña ❤️ besos al cielo konitha.bohemia

Un gran abrazo para ti ,es muy díficil de aceptar que la vida continúa como si nada,pero tengo la certeza de que el Jef era y es uno de esos seres humanos verdaderos porque en cada persona que conocio dejo su huella,su amor.No se olvida a pesar del tiempo ,quedo en mi corazón y alma por siempre. ver_arac

La tragedia

Fue el viernes 22 de abril del año 2016 cuando se dio a conocer que el joven bailarín había fallecido, luego de lanzarse de la azotea del edificio de Santiago Centro, y cayendo en la zona de estacionamientos, donde murió al instante.

Según se informó posteriormente, el ex Axé Bahía estaba siendo investigado por supuestas denuncias de abuso.