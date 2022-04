Estas son algunas claves del juicio de difamación de Johnny Depp contra Amber Heard hasta ahora

Este lunes arrancó la tercera semana del polémico juicio por difamación de Johnny Depp contra su ex esposa, la actriz Amber Heard en un tribunal de Fairfax, Virginia. El juicio empezó el pasado 11 de abril y se estima que dure por tres semanas más.

El actor de Piratas del Caribe está demandando a Heard por US$ 50 millones luego de que esta escribiera un artículo de opinión de 2018 para The Washington Post en el que se describió a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico”, afectando significativamente la reputación de Depp, pese a no ser nombrado en el artículo.

Depp comenzó su testimonio el pasado 19 de abril, revelando más detalles de su vivencia con la actriz de Aquaman. Heard, por su parte, aún no ha declarado. La ex pareja, que estuvo casada desde 2015 hasta 2016, se acusan mutuamente de actos de abuso físico durante su relación y ambos han negado las acusaciones del otro.

Amber Heard y Johnny Depp

El juicio ha dado, incluso desde antes de empezar, mucho de que hablar pero aquí te detallamos algunas de las claves de la disputa legal entre ambos actores:

Discusiones frecuentes

En 2016, Heard acusó a Depp de ser “verbal y físicamente abusivo” con ella tras una denuncia que presentó ese año, donde alegaba que Depp le habría lastimado la cara después de lanzarle un teléfono en su casa de Los Ángeles. Depp negó este hecho y no fue acusado de ningún delito.

Sin embargo, durante una de sus declaraciones, el actor admitió que pareja discutía con frecuencia, pero dijo: “Nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida”.

Además de las declaraciones del actor, se han reproducido en el tribunal grabaciones de audio de algunas de sus discusiones, incluyendo una donde Heard admite haber sido violenta físicamente con Depp. “No te dieron un puñetazo; recibiste un golpe. Siento haberte golpeado así, pero no te di un puñetazo”, dijo Heard, presuntamente.

Un dedo cortado

Depp testificó que su dedo fue cortado por vidrios rotos de una botella de Vodka que Heard le arrojó en 2015, tras una pelea. En su declaración frente al jurado, el actor reveló que en el momento no le quiso contar a nadie lo que realmente había sucedido cuando buscó atención médica para su dedo.

“No quise revelar que había sido la señora Heard la que me había lanzado una botella de vodka y luego me había cortado el dedo”, dijo durante su testimonio. “No quería meterla en problemas. Intenté que las cosas fueran lo más pacíficas y fáciles posible para todos. No quería meterla en esa mezcla”.

La defensa de Amber, por su parte, asegura, utilizando el testimonio que Depp dio a los médicos en ese entonces, que el mismo actor se cortó su propio dedo.

El actor Johnny Depp testifica durante una audiencia en la corte de circuito del condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, el 19 de abril de 2022. Depp demandó a su exesposa Amber Heard por difamación en Fairfax por un artículo de opinión publicado en (JIM WATSON/AP)

Mensajes de texto

Otro de los fuertes detalles que se han tratado fueron algunos mensajes de texto que Depp intercambió con amigos, uno de los cuales hacía referencia al “cadáver putrefacto” de Heard y hablando, con el actor Paul Bettany, sobre “quemarla” y “ahogarla antes de quemarla”.

Depp manifestó que estaba “avergonzado” por los mensajes leídos en el tribunal y dijo que a veces utiliza el “humor negro” para expresarse.

La carrera de Depp

La demanda de Depp, pese a haberse adentrado a sus alegaciones de sufrir de abuso físico y psicológico por parte de Heard, se centra en el daño que ha sufrido su lucrativa carrera actoral, que inició en la década de los 80, tras la publicación del artículo de la actriz.

Rottenborn, el abogado de Heard, argumentó que Depp era consciente de que “probablemente estaba fuera” de la sexta película de Piratas del Caribe o de que Disney abandonaría o reduciría su papel en ella, antes de la publicación del artículo de opinión de Heard, alegando que la compañía tenía un problema con Depp por su adicción a las drogas y un presunto mal comportamiento en el set de grabación.

Depp, por su parte, negó esto y declaró en el estrado: ”Sería un verdadero simplón si no pensara que hubo un efecto en mi carrera basado en las palabras de la señora Heard, tanto si mencionaron mi nombre como si no”.

Además de haber perdido su espacio en la franquicia de Piratas del Caribe, Depp también fue apartado de la saga del spin-off de Harry Potter, Animales Fantásticos, luego de haber perdido el juicio contra el diario The Sun, por haberlo llamado “golpeador de esposas”.