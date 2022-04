Esto es lo que se ha dicho sobre la segunda temporada de ‘Pálpito’

La polémica serie ‘Pálpito’ sigue dando de qué hablar, sobre todo porque para quienes pudieron disfrutar de ella a través de Netflix su final dejó abierta la contundente posibilidad de una continuidad.

Y es que si bien a través de los 14 capítulos que posee está producción creada por el venezolano Leonardo Padrón, mostró de principio a fin cómo es que funciona una red peligrosa de tráfico de órganos, también mostró el lado más sensible o si se quiere inocente de una mujer que recibió un corazón de parte de una víctima de este peligroso grupo que solo buscaba el dinero y poder chantajear a quien lo adquirió para salvar la vida de su esposa.

A partir de ahí, la audiencia ese quedó “enganchada” con este drama que además bien presenta varias temáticas, así como conflictos que se generan a través de esta negociación que dejó a una familia en duelo y con sed de venganza, pues hay quienes están dispuestos a enfrentar a esta red que solo les ha causado dolor y desasosiego. Por eso, ha resultado impactante esta trama.

Lo que se ha dicho sobre la segunda temporada de ‘Pálpito’

Por eso, una vez que el público logró disfrutar de ‘Pálpito’, era natural que se generara el debate de si esta producción tendrá o no continuidad, pues ante la serie de conflictos que se van encrudeciendo capítulo tras capítulo, su final deja abierta la posibilidad de que no está del todo resuelto en esta historia y que aún hay mucho más que contar, pues pese a todas las presiones que recibió esta red de tráfico de órganos de parte del protagonista de esta trama, éste no ha dado por terminada la investigación y posible desmantelamiento de la banda.

Esto da pie a que se espere una continuidad que ponga punto y final a esta historia que ha dado de qué hablar, pues se debate entre la ira por las injusticias presentadas, así como por el aparente amor que surge entre los dos personajes que se unen de forma muy especial y que comienzan a experimentar emociones insospechadas que solo se justifican por el sentimiento que hay acumulado en el órgano que fue trasplantado a Camila quien sin duda, sospecha que algo está pasando dentro de ella luego de su operación tan inesperada.

Pero aunque el deseo de un desarrollo más complejo está latente en esta trama, no se ha confirmado aún si ella tendría una continuidad o segunda parte, pues ni Netflix, ni sus realizadores han confirmado absolutamente nada que haga pensar que de esta historia aún más que contar, pese a que si lo indica su final tan contundente y que deja muchas interrogantes sobre qué pasará en la vida de estos protagonistas que han cautivado ante la adversidad y compleja relación que han presentado en esta trama que ha impactado al mundo debido a la profundidad de sus argumentos, escenas y demás situaciones que se presentan de forma descabellada y que ponen a pensar a la audiencia sobre la crueldad de este tipo de casos.