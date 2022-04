¿Habló con el Presidente Boric? Esto dijo Luisito Comunica en su paso por La Moneda

La tarde de este lunes, sorpresa causó la presencia del popular comunicador mexicano, Luisito Comunica, en el Palacio de La Moneda, en medio de una nueva visita por Chile.

Periodistas de diversos medios de comunicación que cubren el acontecer al interior del Palacio de Gobierno, notaron la presencia del oriundo de Puebla en el lugar, mientras grababa para lo que parecía ser uno de sus próximos videos para YouTube.

Según rescata T13, en medio de su visita al recinto, el comunicador conversó con los medios que se encontraban en el Palacio, contando el motivo de su visita a La Moneda, e incluso si tenía contemplado conversar con el Presidente Gabriel Boric.

“Vinimos aquí a grabar tantito el Palacio. Nada más se me hizo la propuesta de si quería venir a grabar para mi video, haciendo como un city tour y me dijeron ‘¿quieres entrar?’ Es muy histórico, muy emblemático y claro que accedí”, explicó Luisito.

Finalmente, el mexicano descartó reunirse con el Presidente Boric, sin embargo, aseguró que le gustaría saludarlo.

“Me gustaría mucho saludarlo, pero no está en mis planes. Nada más vinimos a grabar un poquito la estructura, historias y leyendas que se cuentan de este sitio. Está bien interesante”, señaló.

Finalmente, sobre su viaje por Chile, el youtuber relató que actualmente se encuentra “de parada” en Santiago, porque su destino final es el Sur, sin especificar de manera exacta qué lugares.

“Vine a hacer unas grabaciones con una compañía (...) de aquí me voy a conocer el sur de Chile. Yo solo había tenido el privilegio de conocer la zona centro y la zona norte, pero el sur no lo conozco, y pues me han dicho muchas cosas lindas (...) estoy muy emocionado”, aseguró.

“Voy a estar en Chile, me parece nueve días. Tal vez me quede más después, no lo sé”, cerró.