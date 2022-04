Así reaccionó Piqué cuando lo llamaron “el marido de Shakira”

Gérard Piqué es, además de un astro del fútbol, la pareja soñada para la también estrella, pero de la música, Shakira. Ambos llevan diez años viviendo juntos y tienen dos hijos: Milan y Sasha.

Como ambos son famosos, es todo un acontecimiento cuando van a los sitios públicos, ya que los dos arrastran fanáticos, pedidos de autógrafos y selfies. Sin embargo, Piqué ha sabido disfrutar esos momentos pero también se siente a gusto cuando pasa “bajo la mesa” cuando anda de la mano con la intérprete.

Hace poco le preguntaron si se molestaba cuando simplemente lo llamaban “el marido de Shakira”. Piqué se sinceró y dijo: “En absoluto. A mí me gusta que no me reconozcan”.

Siendo ambos famosos, así es la relación de Shakira con Piqué (Agencias)

Pasa desapercibido

“En España casi nunca me pasa, pero si vas a países donde el fútbol no es importante. Por ejemplo, tenemos una casa en Bahamas y ahí paso desapercibido muchas veces, puedo salir en pijama a la calle, me encanta”, reveló Tiempox.com.

Sobre cómo es la relación con la también compositora precisó no la ayuda a escribir canciones, pero sí le da su punto de vista: “A componer no, pero (ella) sí me pregunta si me gusta o no y a partir de ahí hace cambios”, dijo en entrevista con el popular programa español El Hormiguero al que fue invitado en el mes de febrero. Piqué también soltó que Shakira tiene buen gusto, no tanto él, incluso dijo que sus ideas eran “extrañas”.

En el ojo del huracán

Hace unas horas Gérard Piqué volvió a ser noticia en una trama de manejos irregulares relacionados con el fútbol. La última “bomba” guarda relación con un audio que se filtró de las entrañas de la Real Federación Española de Fútbol.

Shakira y Piqué tienen dos adorables hijos (Agencias)

En dicho material se escucha supuestamente Piqué pedirle a su presidente, Ernesto Rubiales, que lo meta en el equipo que iba a los Juegos Olímpicos, pese a que él se había retirado de la selección.

“Esta me la tienes que hacer, eh Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos”, se escucha decir a Piqué, que había renunciado antes a la selección absoluta y pide discreción a Rubiales en uno de los audios revelados por ‘El Confidencial’ y que citó El Tiempo.

En otro audio, Rubiales le aclara que la decisión final es del “míster”, al referirse al seleccionador. “Yo ya al míster se lo comenté y él lo sabe. Él tiene que tomar también las decisiones y yo desde luego ya sabes que encantado de echar una mano ahí.

La diferencia de edades no ha sido ningún problema para ellos (Agencias)

“Por supuesto, hay que mantenerlo en secreto y el míster, si él confía, quiere y tira ‘palante’, yo encantadísimo. A mí me gustaría que vinieras hasta la absoluta, la otra, que te necesitamos más”, le respondió Rubiales.

Sin embargo, los hechos mostraron que Piqué no entró en la selección. Todo este escándalo se desata luego de que la RFEF denunciara un ataque informático en el que fue sustraída gran cantidad de información de tipo “confidencial” en lo que llamaron una “clara intención espuria”.

