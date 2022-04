Defienden a la hija de Salma Hayek tras la oleada de críticas por su aspecto

Salma Hayek dejó a todos boquiabiertos luego de protagonizar una edición especial de la revista Vogue junto a su hija Valentina Paloma Pinault, de 14 años. Ésta es la primera vez que ambas posan juntas de esta forma por lo que los fanáticos pudieron ver la belleza de Hayek a sus 55 años así como la afortunada herencia genética de Valentina.

En la entrevista, Salma habla sobre su maternidad tardía pero cómo esperar le ayudó a establecerse primero con su pareja y su carrera.

“Mi caso fue muy particular porque yo me volví madre muy tarde. Lo hice ya que encontré a la pareja de mi vida, que tenía una carrera estable, pero es que yo ya tenía tantas ganas de tener a esta hija que ya nada más me importaba. Ni mi carrera ni nada, creo que eso me ayudó mucho”

Salma Hayek and Valentina Pinault for Vogue Mexico, lensed by Nico Bustos, 2022. pic.twitter.com/5yY1lt1NiN — REN (@imthespecialk) April 26, 2022

El crecer entre reflectores y viendo a su famosa madre despuntar en Hollywood, ha llevado a Valentina a querer seguir sus pasos. “Me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza. Además, creo que debe ser más complicado ser director si no tienes experiencia del otro lado de la pantalla, eso podría ayudar a dirigir”, dijo.

Salma reveló que su hija está muy inmersa en el mundo de la moda y que desde pequeña ha definido su propio estilo.

“Me encanta el maquillaje, tengo mucho, pero no me lo hago para ser muy linda o porque me quiero quitar imperfecciones. A veces no me quiero aplicar concealer porque creo que las ojeras agregan algo más. Me gusta usar maquillaje de muchos colores y, no sé: me gusta explorarlo”.

Tras ser publicadas las fotografías, los internautas comenzaron a señalar que Valentina parecía estar “toda operada”, que no tenía gracia o que seguramente era “insufrible”.

“La niña ya con rinoplastia y labios rellenos, esos labios de salma se ven de pato también”. “La hija ya está bien “tuneada””. “La cara de la niña, se ve que es insufrible”. “Salma guapísima pero la expresión de la hija es de arrogancia qué horror”. “La chica ya se hizo sus arreglitos porque de niña estaba un poco curiosita”. “Si ahorita ya se hizo sus arreglitos, qué será de grande que va a ser otra kardashian irreconocible”. “Mmmm está feita la niña”, expresaron algunos.

Salma Hayek and her beautiful daughter Valentina Paloma Pinault attend the "The Eternals" UK Premiere .#SalmaHayek #Ajak pic.twitter.com/bDJyBxZk7Q — .Judy. (@judyju18) October 27, 2021

En medio de la oleada de críticas, algunos salieron en defensa de la joven, recordándole a los haters que apenas tiene 14 años y que no tendrían por qué estar opinando de ella.

“Por dios qué hate! la niña tiene dinero, puede hacer lo que quiera no les va a pedir opinión”. “Salma es una mujer guapísima y muuuy inteligente, Valentina cada día está más y más linda... Cualquier opinión contraria es meramente envidia, complejo inseguridad, fealdad, amargura. Se tenía que decir, y de dijo!!”. “Dejen de estar criticando a una niña de 14 años”. “Arrogante e insufrible ??? Ni la conocen. Cómo les encanta juzgar”, se lee en redes sociales.

Salma ha demostrado en muchas ocasiones que es una gran madre y que el bienestar de su hija es lo más importante. La actriz se ha encargado de educarla para que se acerque a sus raíces y que no pierda la humildad. También le ha permitido explorar su propia identidad, lejos de las presiones de tener que darle gusto a la industria.