Faloon se fue eliminada de Aquí se Baila con polémica: fue abandonada por su bailarín

La noche del martes se emitió un nuevo capítulo de Aquí se Baila.

En el espacio de Canal 13, Faloon Larraguibel se convirtió en la nueva eliminada, quien dejó con polémica la competencia.

Esto luego que la exYingo se presentara sola al escenario, ya que no llegó su bailarín Marlon Fuentes.

“No sé dónde está ahora, no está aquí en el canal. Uno tiene problemas en las coreografías, pero esas cosas no pueden salir acá, no pueden afectar el baile”, señaló Fallon sobre su compañero.

“No voy a hablar nada más de él porque no está presente”, agregó con molestia.

El ensayo

Tras esto, en el programa mostraron imágenes del ensayo de la pareja, en donde se veía a Faloon desinteresada.

“Por las imágenes que acabamos de ver, ¿Esa es la actitud de ensayo señora Larraguibel? Usted no estaba ensayando, usted estaba ahí marcando el paso, fue lo que vimos todos, no es algo que yo me enteré por cahuín”, la cuestionó Fran García-Huidobro.

“Lo que tú tienes evaluar es lo que yo haga aquí en el escenario”, le respondió en tanto la participante.

“El señor Fuentes estuvo toda la primera temporada y no se fue, me parece de pésimo gusto también, al señor Fuentes se lo digo”, expresó nuevamente la jurado.

Las palabras del bailarín

De igual manera, se mostró un video con las palabras de Marlon Fuentes.

“Siempre es como que no están las condiciones para bailar, no me refiero de la producción, sino que el trabajo es conjunto, es de dos, si yo entrego todo de mí no es la idea de que uno esté menos que el otro, ni la preocupación más de uno”, afirmó el bailarín.

“Yo hago mi trabajo como bailarín y bailo, pero si no tengo un partner con el que pueda compartir eso y bailar. Simplemente no se puede hacer el trabajo”, añadió.

“Es importante que sepan que si usted está viendo esto y es bailarín, no se deje pasar por encima, es súper importante que nos respetemos nosotros mismos, aparte de esto, esto es pasajero, esto pasa, pero usted siempre está con usted, tiremos para arriba nuestro gremio”, manifestó Fuentes.

Finalmente, debido a la renuncia del bailarín, Faloon se convirtió en la nueva eliminada de Aquí se Baila.