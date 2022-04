“Me sentí pasado a llevar”: compañero de Faloon explica por qué la dejó abandonada en Aquí se Baila

Faloon Larraguibel se fue eliminada con polémica en Aquí se Baila luego que fuera abandonada por su bailarín.

En ese sentido, la exYingo se presentó sola en el escenario, ya que no llegó su bailarín Marlon Fuentes.

“No sé dónde está ahora, no está aquí en el canal. Uno tiene problemas en las coreografías, pero esas cosas no pueden salir acá, no pueden afectar el baile”, señaló Faloon sobre su compañero en el programa de Canal 13.

Posteriormente, en el espacio se mostró un video con las palabras de Fuentes.

“Siempre es como que no están las condiciones para bailar, no me refiero de la producción, sino que el trabajo es conjunto, es de dos, si yo entrego todo de mí no es la idea de que uno esté menos que el otro, ni la preocupación más de uno”, afirmó el bailarín.

“Yo hago mi trabajo como bailarín y bailo, pero si no tengo un partner con el que pueda compartir eso y bailar. Simplemente no se puede hacer el trabajo”, detalló.

La explicación de Fuentes

En conversación con Las Últimas Noticias, el bailarín señaló que decidió retirarse “justo antes de grabar el programa. No salió bien (la coreografía) y, ¿Qué se hace? Ahí dije ‘yo no voy a bailar’”.

“Ella pensó que estaba bromeando y fue al escenario. Yo hablé con los productores, les dije que no iba a bailar y no bailé nomás”, expresó.

En ese sentido, indicó que “me sentí pasado a llevar, porque uno pone todo de su parte en el trabajo, pero sin la otra mitad no se puede hacer mucho y es una falta de respeto a mi trabajo”

Consultado si se arrepiente de haberla dejado botada, manifestó que “nooo, estuvo bien. Es una forma de pedir respeto a mi trabajo y al de todos los bailarines. No hay que dejar que estas cosas nos sucedan y es una manera de decirlo. Es una forma de hacernos respetar”.

“Nuestro gremio está un poco dejado de lado en todos los grados. La Faloon no lo tomó en serio. Una forma de respetar mi trabajo es dar el 100 por ciento”.

Finalmente, ante la pregunta si ha hablado con ella después de lo ocurrido, Fuentes aseveró que “no, nada. Era una relación laboral no más y ya no estamos trabajando juntos”.

“Es la única con la que he tenido problemas”, concluyó.