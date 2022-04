Pancho Saavedra detalla su retorno a la vida laboral tras llegada de su hija y revela gesto que tuvo Canal 13

Pancho Saavedra anunció que retomará las grabaciones de Lugares que Hablan tras la llegada de su hija Laura.

“A partir del momento en que tomamos la decisión de ser papás quisimos reorganizar nuestras vidas para ser unos papás presentes, indicó el animador en conversación con Las Últimas Noticias.

El animador de Canal 13 no dejó pasar a usuario que sobrepasó sus límites.👇https://t.co/fmlLAy2lto — Publimetro (@PublimetroChile) April 24, 2022

En ese sentido, el periodista señaló que “estoy enamorado de mi hija y no sé, se me aprieta la guata de solo pensar que la tendré que dejar. Sé que va a estar súper bien cuidada, pero es la primera vez que trabajo teniendo que dejarla por días”.

“Antes de Laura podía pasar dos semanas grabando de lunes a jueves o lo que se necesitara en realidad. Para este ciclo lo vamos a hacer de lunes a jueves, semana por medio, así estoy más tiempo con mi hija”, expresó.

“He tenido suerte”

Al respecto, Pancho Saavedra indicó que conversó con los ejecutivos de Canal 13 cuando tomó la decisión de convertirse en padre.

“Hablé con las autoridades del canal porque me iba a tener que ausentar en algún momento de la vida por mi hija, me dijeron: ‘Tómate el tiempo que necesites y si es necesario reorganizamos las cosas’”, manifestó el periodista.

“En el sector público te hacen elegir entre el trabajo y tu hija. Me dieron tres meses de postnatal, pese a que no existe una ley que nos ayude con eso”, indicó.

Salió a responder a las dudas de sus seguidores en redes sociales.👇https://t.co/4TQ5m9ndFh — Publimetro (@PublimetroChile) April 27, 2022

En ese punto, Pancho Saavedra se refiere a que la Ley de Matrimonio Igualitario no contempla un periodo de postnatal en caso de dos padres.

“Hoy si dos hombres deciden ser padres, el Estado no nos tiene contemplados. Yo he tenido suerte, pero hay muchos otros que no pueden optar y es necesario que se pula la ley por ellos”, expresó.

“No tenemos ese derecho y te das cuenta de que los niños también están indefensos porque esto tiene que ver con el derecho fundamental de ser cuidados, sobre todo en una primera etapa de apego”, concluyó el animador.