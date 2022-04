¡Ya no es secreto! El nuevo romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Lo que hace semanas era solo un rumor en la prensa argentina, fue confirmado este martes por el programa LAM de América TV. La cantante Tini Stoessel tendría un romance con el futbolista Rodrigo De Paul.

La pareja habría mantenido los rumores en suspenso, sin embargo la pareja decidió mostrarse en público paseando de la mano en Ibiza, España, instante en el que fueron paparazzeados.

Las fotografías fueron filtradas en la última emisión de LAM, en la que la panelista del programa Yanina Latorre entregó detalles de la relación de la cantante con el mediocampista del Club Atlético de Madrid, según escribió TN.

Captura LAM, América TV

“Se empezaron a seguir en Instagram en octubre, que fue cuando salieron los rumores. Intercambiaron mensajes, pero todo muy polite”, aseguró Latorre.

Junto al revuelo que causó la confirmación de la relación, se conoció una entrevista al cantante colombiano Sebastián Yatra, ex pareja de Tini Stoessel, hablando sobre su situación sentimental.

“Mi corazón está en paz, está tranquilo, estoy tranquilo y dejando que la vida me lleve por donde tiene que transitar”, dijo el artista a People en español.

Revelando además sus deseos de ser padre a futuro. “Eso va a ser muy lindo en todos los sentidos”, aseguró.

El nuevo romance de Tini y Rodrigo

Según explicó Yanina Latorre en el programa argentino, el futbolista habría terminado su relación el año pasado con Camila Homs, su pareja por más de 11 años y madre de sus hijos, Francesca de 3 años y Bautista de 9 meses.

“Ellos estaban juntos desde que él tiene 16 años. Y según el entorno de él, Rodrigo se desenamoró. No hay terceros en discordia”, aseguró la panelista.

Asimismo reveló que la nueva pareja se habría conocido en octubre del año pasado y habría llevado una relación de bajo perfil para no alertar a la prensa, hasta estos últimos días con su encuentro en España.

“El momento era la semana pasada y justo él viajó para acá, así que se alinearon los planetas. Así que viajaron a España. Pero esta vez, en este viaje, decidieron blanquear. El dice que está separado hace 10 meses”, señaló Latorre.

“Salen, van a comer, a la cancha, están en Ibiza... Y decidieron contarle al mundo porque consideran que están enamorados y están bien”, complementó.

Captura LAM, América TV

Los escándalos de Rodrigo de Paul

Pese a que todo parece ir viento en popa con su nueva relación con la cantante argentina, habían sido meses turbulentos para el futbolista luego del quiebre con Camila Homs, quien reveló detalles en el programa “Socios del espectáculo” de Canal 13 de Buenos Aires.

“¿Ustedes ya estaban separados?”, le preguntó Ángel de Brito, conductor del programa, a lo que Homs respondió: “Punto final en enero”

“Pero los rumores son de octubre”, replicó el conductor.

Según la versión publicada por Infobae, la ex pareja habría tenido una crisis luego de que se vinculara al futbolista del Atlético de Madrid con la actriz argentina China Suárez, al mismo tiempo que habría estado envuelta en el quiebre de Mauro Icardi y Wanda Nara.

Sin embargo, habría sido el mismo De Paul quien se encargó de desmentir el rumor sobre la supuesta infidelidad.

“Se volvieron locos. No la vi en mi vida a la China, no sé quién dijo eso. Por Francesa, que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada, no entiendo de dónde”, le escribió al periodista Flavio Azzaro a través de un mensaje.